Belangrijke thema's, maar te weinig nuance in 'Othello'

Onschuldig, blozend van geluk, danst de hooggeplaatste generaal Othello in zijn witte pak met zijn beeldschone geliefde Desdemona. Een voormalige slaaf en een meisje dat opgroeide in een machtige, rijke, witte wereld. Het kleurverschil is bijtend: niet de moor is hier geschminkt maar alle mensen die hem omringen zijn witter-dan-wit: kleding, haar en huid. Een kunstmatigheid die de wraakzucht en onoprechtheid spiegelt die dit liefdespaar naar de afgrond stuwen.

Kolf is een jonge dertiger die de nadelen van een donkere huidskleur aan den lijve heeft ondervonden

Bij het Nationale Theater gebruikt regisseur Daria Bukvic 'Othello' om zaken als verborgen machtsverschillen en discriminatie in onze maatschappij aan de kaak te stellen.

Rick Paul van Mulligen (links) speelt Jago © Othello 05 © Sanne Peper

In een superstrak vormgegeven decor (vormgeversduo Marloes en Wikke) van palen, masten, doeken en een spiegelvloer, indrukwekkend en doeltreffend (hoewel een tikje te pompeus voor deze kleine zaal), kiest Bukvic voor een bijna klinische interpretatie van Shakespeare's klassieker.

Ze bevraagt de positie van de afhankelijke vrouw door een schijn-geëmancipeerde Desdemona en Emilia op te voeren en plaatst de donkere acteur Werner Kolf in de hoofdrol. Kolf is een jonge dertiger die de nadelen van een donkere huidskleur aan den lijve heeft ondervonden. Toch staat hij in deze voorstelling niet centraal.

Deze Othello gaat namelijk nog het meest over de macht van de verongelijkte blanke (laagopgeleide) man. Die rol vertolkt Rick Paul van Mulligen als Jago, de zelfingenomen rechterhand van Othello die zijn gehoopte promotie in het water zag vallen. Vervuld door wraakzucht (zijn trouw aan een 'zwarte' leverde hem niet de positie op waar hij recht op meent te hebben) brengt hij Othello en Desdemona listig ten val.