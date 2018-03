Belabberd zaalgeluid zit Editors in de weg

Je hebt van die dagen dat het karretje niet loopt. Dat je op een onverklaarbare wijze steken laat vallen, dat je foutjes maakt op plekken waarop normaal niet eens meer nagedacht hoeft te worden. Één foutje is nooit erg. Maar als na meerdere de zenuwen er duidelijk in sluipen, dreigt dat genoemde karretje wel degelijk te ontsporen.

Het zijn dan ook foutjes die op dit niveau in een uitverkocht Ziggo Dome met zo’n geoliede succesband als de Editors eigenlijk niet gemaakt mogen worden. Die priemende gitaar die nét scheef binnenkomt bij het intro van ‘An End Has A Start’; de diepe bariton van zanger Tom Smith die nét de hoge noten van ‘Formaldehyde’ niet haalt; dat nét wat slordige begin van ‘Lights’; de overhaaste dancebeats van het mechanische ‘Violence'. Het zijn kleine dingen.

Écht spetteren deed het pas bij pu­blieks­lie­ve­ling ‘Papillon’ - de beukende toegift waarbij de handen pas echt overtuigd de lucht in gingen

Mogelijk werd het gisteravond allemaal veroorzaakt door een groter euvel. Het belabberd afgestelde zaalgeluid, zeldzaam in de Ziggo Dome, waardoor de band gedurende de eerste helft van hun Amsterdamse optreden verdronk in overmatige bas- en drumwolken.

Feit is, dat toen dat eenmaal verbeterde - wat overigens wel even duurde - de band ook meteen op dreef kwam. Stonden de afstandelijke muzikanten er tijdens de eerste helft nog zo plichtmatig bij als een ploegendienst in een dozenpakfabriek, halverwege vaarde er plots toch enige bezieling in de postpunkers uit Birmingham. Wat ook oversloeg op het tot dan toe tamme, afwachtende publiek. Dat trouwens nooit helemaal bij de les raakte, te merken aan het gekwebbel tijdens het gevoelige begin van ‘Ocean of the Night’ en het akoestische ‘No Sound but the Wind’ aan het einde van de set.

Die set verliep behoorlijk voorspelbaar, waarbij het jammer was dat oude, en beste nummers (‘Lights’, ‘Blood, ‘Munich’, ‘An End Has A Start’) aan het begin samen in een blokje waren gepropt. Daarnaast sloegen de logge industrial-bewerking van ‘In This Light’ of de nieuwe elektronica van het recente album ‘Violence’ nog niet echt aan. Gelukkig waren daar het euforische 'Sugar' en het gierende 'Racing Rats'. Daar toonde Editors zich weer de meester in het overmatige drama, heftig geaccentueerd met onrustige stroboscopen en een flinke cocktail van vuurwerk, vlammenwerpers en vonkenregen.

Maar écht spetteren? Dat deed het pas bij publiekslieveling ‘Papillon’ - de beukende toegift waarbij de handen pas echt overtuigd de lucht in gingen. Editors revancheerde zich dus tegen het einde toe, glorieus. Maar voor hun aanstaande Pinkpop-show mogen er nog wel wat puntjes op de i.

