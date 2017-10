Beheerst u ook Nederlands?

Hans Bennis besprak daar een enquête over het Nederlands. Daarbij citeerde hij een vraag die luidde: 'Hoe belangrijk vindt u het dat uw kind Nederlands beheerst?' Toen stond er iemand in de zaal op die hem vroeg: 'Moet dat niet zijn het Nederlands beheerst?' Bennis ontweek die vraag, omdat het hem meer om de resultaten ging, dus de kwestie bleef verder onbesproken.

In zijn algemeenheid moet het antwoord op die vraag denk ik 'nee' zijn. Immers, je kunt best een taal beheersen zonder het bepaalde lidwoord. Zeker in een opsomming kan het: 'Ik beheers Nederlands, Engels, Duits en Frans, maar ik beheers vooral Nederlands.' Aangezien er ook geen expliciete regel is die het verbiedt, zou 'Nederlands beheersen' volgens de taalnorm correct moeten zijn.

Het is zeker gebruikelijker om bij een enkele taal te zeggen 'Ik beheers het Nederlands'

Toch zit er wel iets in de opmerking. Het is zeker gebruikelijker om bij een enkele taal te zeggen 'Ik beheers het Nederlands' in plaats van 'Ik beheers Nederlands.' Hierin verschilt 'beheersen' van 'spreken', waar het eerder omgekeerd is.