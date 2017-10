Beeldschone en ontroerende reconstructie van een Russische familiegeschiedenis

Na de dood van haar Russische moeder kreeg de Nederlandse regisseuse Aliona van der Horst een erfenis: een zesde deel van een houten huisje op het Russische platteland. Het gaat om het huis waar haar moeder samen met haar vijf zussen opgroeide, en dat in de film door Van der Horst samen met Russische familieleden wordt uitgeruimd. Tussen het huisraad, waaronder stapels boeken, foto's en brieven, en tassen vol oude, afgetrapte schoenen in alle soorten en maten, gaat de filmmaakster op zoek naar het verhaal van haar Russische familie.

"Het lijkt erop dat onze moeders deze wereld gaan verlaten", zegt Van der Horst op de geluidsband. Haar moeder die in Moskou met een Nederlandse student trouwde en zich met man en dochter (Aliona) in Nederland vestigde, wilde nooit veel loslaten over haar verleden. "Wie was je voordat je mijn moeder werd?", vraagt Van der Horst zich af. Maar de overgebleven tantes en buurvrouwen die ze in het dorp tussen dikke pakken sneeuw ontmoet, praten liever ook niet. "Als ik het me niet herinner, is het niet gebeurd", meent een van hen.

Door de camera te richten op het lot van een boerenfamilie, begint de Sovjet-hel door te sijpelen

Je ziet dat het de regisseuse af en toe opbreekt. Van der Horst schroomt niet om haar eigen worsteling in beeld te brengen. Ze wordt door de Russen gezien als 'dat Nederlandse nichtje dat er toch niks van begrijpt'. Maar ze zet gelukkig door, bedachtzaam begint ze te pellen. En zo komt via het kleine, intieme verhaal van een familie op het Russische platteland, het grote verhaal van 20ste eeuws Rusland in beeld. Het verhaal van oorlog, hongersnood, kindersterfte en angst, van strafkolonies en illegale abortussen.