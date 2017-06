Beelden van de Mongoolse steppen redden film over een jonge adelaarjager

We zien spectaculaire beelden uit Mongolië in de documentaire 'The Eagle Huntress'. Een 13-jarig meisje met appelrode wangen en dansende vlechten vangt en traint een adelaar. Niet alleen als jongste, maar ook als eerste vrouwelijke deelnemer doet ze mee aan het jaarlijkse adelaarsfestival in het stadje Ölgii. Daarmee is de kous niet af. Om te bewijzen dat ze echt zo goed is in het jagen met de adelaar, moet ze op de bevroren steppe, omringd door gevaarlijke kliffen, een vos zien te vangen.

Je kunt je laven aan de prachtige plaatjes van het Mongoolse steppengebied

Je kunt je laven aan de prachtige plaatjes van het Mongoolse steppengebied. De moed van de kleine Aisholpan. Of de vrijzinnige houding van haar nomadische ouders die geen verschil zien tussen jongens en meisjes, en hun dochter stimuleren haar droom na te jagen.

Maar als documentaire laat The Eagle Huntress te wensen over. De uitleggerige voice-over is duidelijk een lapmiddel. Ook blijven het meisje en haar familie op afstand. De camera is er vooral om het bedwelmende natuurschoon te vangen. Films die op locatie in Mongolië zijn opgenomen, en een inkijkje geven in de nomadencultuur, doen het traditiegetrouw goed in de westerse filmtheaters.

'The Story of the Weeping Camel' was enkele jaren terug een regelrechte filmhuishit. Verschil is alleen dat regisseuse Byambasuren Davaa zelf uit het gebied afkomstig was. De Engelse regisseur Otto Bell, die zich bekwaamde in korte commercials en met The Eagle Huntress debuteert als documentairemaker, blijft een buitenstaander die het verhaal van het meisje en de adelaar van de buitenkant filmt.

