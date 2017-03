Beeld van 'dapper meisje' mag stier op Wall Street blijven uitdagen

Het meisje dat met de handen in de heup, de kin omhoog en de haren in de wind onverschrokken in de weg lijkt te staan van de 'charging bull', werd begin maart in het kader van vrouwendag neergezet door het financiële bedrijf State Street Global Advisors. Het beeld werd direct razend populair onder bezoekers van het financiële district, maar moest oorspronkelijk volgende week weer worden verwijderd.

De burgemeester van New York, de Democraat Bill de Blasio, vindt nu dat het beeld van het dappere meisje langer mag blijven staan, in ieder geval tot de volgende internationale vrouwendag, op 8 maart 2018.

Volgens De Blasio biedt ze veel inspiratie aan vrouwen, op een moment dat daar veel behoefte aan is. Hij verwees daarbij onder meer naar de verkiezing van Donald Trump als president van de VS en de grote protestmarsen van vrouwen die daarop volgden.

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, besloot maandag dat het beeldje van 'fearless girl' in elk geval nog een jaar mag blijven staan tegenover de beroemde 'charging bull' nabij Wall Street in het zakendistrict van zijn stad.

'Goedkope reclamestunt' Het meisje is echter niet bij iedereen populair. Zo wordt ze ook gezien als een marketingactie van State Street, dat volgens critici zelf weinig doet om vrouwen een grotere rol te geven in de financiële sector. De maker van de 'charging bull', Arturo di Modica, haalde onlangs ook hard uit naar activisten die het meisje zien als een symbool voor hun strijd. Volgens hem is eerder sprake van een goedkope reclamestunt, dan van kunst. Di Modica stak zelf 350.000 dollar in zijn aanvallende stier, die hij in 1989 ongevraagd voor de beurs in New York zette. De stier werd vervolgens kort naar de wijk Queens verhuisd, maar kreeg al snel zijn permanente plek vlakbij Wall Street. Het onverschrokken meisje 'fearless girl'. © AP

