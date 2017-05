Bedenker laat stripfiguur sterven vanwege misbruik door rechts-extremisten

Het lijkt zo'n onschuldig figuurtje, de groene kikker Pepe. Hij is onderdeel van de Boy's Club, een in 2005 door Matt Furie gecreëerde strip waarin puberale monstertjes zich vervelen, ongein uithalen en drugs gebruiken. Pepe beleeft zijn avonturen met drie andere kikkers: Andy, Brett en Landwolf.

Lees verder na de advertentie

De leden van de Boy's Club, met rechtsonder Pepe. © Matt Furie

Maar Pepe werd gekaapt, tegen de zin van bedenker Furie in. Rechtste bewegingen gebruikten Pepe als 'meme' voor hun eigen doeleinden. Een meme kan van alles zijn - een filmpje, een foto of een woord - als het maar vaak gedeeld wordt.

Hillary Clinton noemde Pepe een racistisch haatfiguur

Dit ging in het geval van Pepe zo ver, dat de kikker het symbool werd van de alt-right beweging, een rechts-extremistische politieke subcultuur. De kikker werd afgebeeld als Trump-supporter, als lid van de Klu Klux Klan of geniepig lachend bij de rokende Twin Towers.

De Anti-Defamation League, een Joodse organisatie, voegde Pepe zelfs toe aan de lijst van haatsymbolen. Hillary Clinton noemde Pepe een racistisch haatfiguur. Donald Trump daarentegen retweette een afbeelding waarop Pepe eruitzag als hemzelf.

Furie startte nog de campagne #SavePepe om zijn creatie terug te kapen. "Pepe is geen hater, hij is een lover", zei hij in een interview met het Youtubekanaal Super Deluxe. "Het is gewoon een chille kikker, hij doet niks."

Maar de actie was tevergeefs. In een nieuw gepubliceerde cartoon heeft Furie de groene kikker daarom omgebracht. Of dat ervoor zal zorgen dat de extreemrechtse beweging zal stoppen Pepe voor hun eigen gewin te gebruiken is de vraag, maar Matt Furie heeft er in ieder geval niks meer mee te maken.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.