Beau van Erven Dorens flikt het weer - en beter

Beau liet zich knippen door Soufyan (20), die dankzij hem gratis aan de Kappersakademie was toegelaten. “Ik heb schulden afbetaald, een rijbewijs, een huis. Ik ben jullie dankbaar”, zegt hij.

Eén dakloze op het droge, mooi. Ook de jonge moeder Stephany (24) is na zeven maanden een drempel over: ze durft eindelijk hulp aan te nemen en de bijbehorende pinpas te gebruiken, voor haar eerste huur.

Zie haar nu lachen met haar zoontje Diviano en de mensen om haar heen. Met haar stiefvader heeft ze ook weer contact. De grootste steun van het project zit ’m niet in het geld, maar in het herstel van haar eigenwaarde, waardoor ze weer mensen kan toelaten en vertrouwen.

Toen Beau met het eerste ‘The Amsterdam Project’ (2016) begon, was het geld een kwestie. Tienduizend euro geven aan een dakloze met schulden en/of een verslavingsprobleem? Dat loopt weg als water, kon je denken. Maar het viel mee, en veel belangrijker was het rode boekje met telefoonnummers van hulpverleners en de permanente aanmoediging van Beau. Stephany zegt het: “U was er altijd. Ik heb er doorzetten van geleerd; dat ik toch niet opgeef als het moeilijk wordt.”

Mentale littekens

De afgelopen weken konden we zien hoe vijf Rotterdammers uit de drek omhoog krabbelden. Rotterdam heeft drieduizend daklozen en het worden er meer. Burgemeester Aboutaleb keek dan ook nieuwsgierig mee of de methode-Beau hielp, want aan de ‘weinig effectieve’ hulpverlening nu (citaat Aboutaleb) is hij meer geld per persoon kwijt.

Niet iedere dakloze heeft drugsproblemen. Hilde (54) was haar werk kwijt en opende maandenlang de post en haar deur niet meer. En Yvar (28) had enorme schulden door wanbeleid in de jeugdinstellingen waar hij als tiener verbleef. Ze hebben zo hun mentale littekens en maken niet elke beslissing even wijs (Yvar kocht van de tienduizend euro de nieuwste iPhone van elfhonderd euro), maar het vaderlijke geloof in hen van Beau, én zijn schop onder hun kont hielpen hen toch in de richting van juiste beslissingen.

Patrick (43) was de grootste uitdaging. Van jachtige straatjunk was hij de afgelopen weken al in een huisje beland. O wat baalde hij dat hij die tien ruggen niet voor dope mocht gebruiken. Hij had wel een camera gekocht en maakte foto’s van Rotterdam als de stad sliep. Rauwe, intrigerende foto’s - hij kon ze zelfs verkopen. Had-ie zomaar een talent en perspectief ontdekt. De gesprekken en omhelzingen met Beau werden steeds inniger. En vandaag nam hij een rigoureuze beslissing (ik verklap het niet; voor wie nog wil terugkijken).

Patrick, de grootste uitdaging van het programma, ontdekte zijn passie. © RTL

Dit stadsproject gaat eigenlijk niet eens over daklozen. Het gaat over wat een mensenleven betekenis geeft, wat een mens nodig heeft en waar hij of zij kracht vandaan haalt.

Aboutaleb vindt het resultaat bewonderenswaardig. Hij gaat kijken welke lessen hij, en lokale bestuurders, eruit kunnen trekken, zegt hij. Dus ook nog politieke impact. Dat zou voor Omroepman van het Jaar Beau wel de kers op de taart zijn.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over iets op televisie. Meer columns leest u in het dossier.