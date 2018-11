Beatrix Ruf keert echt niet terug naar het Stedelijk Museum

Terugkeer van de ruim een jaar geleden opgestapte Ruf naar het Stedelijk is uitgesloten. Er moeten nog een paar rafels worden afgehecht, maar voor het einde van het jaar kan de zaak-Ruf worden afgerond, aldus interim-directeur Jan Willem Sieburgh. Dan zit er waarschijnlijk ook een compleet nieuwe raad van toezicht en kan de procedure beginnen voor het zoeken van haar opvolger.

Sieburgh wilde gisteren bij de presentatie van de plannen voor 2019, niet zeggen om welke ‘rafels’ het gaat. Een schadeclaim voor Ruf is absoluut niet aan de orde, benadrukte hij. Ruf nam – nog geen drie jaar na haar aantreden – onder druk van de toenmalige toezichthouders zelf ontslag, na publicaties in NRC over vermeende belangenverstrengeling.

Vrijgepleit

Op dat punt werd ze later vrijgepleit in een onafhankelijk onderzoek. Wel is ze onvoldoende transparant geweest over haar hoge neveninkomsten. Daarmee heeft ze de ‘ongeschreven regels van goed bestuur’ overtreden. De onderzoekers noemen dat ‘verwijtbaar’.

Sindsdien is door kunstenaars en andere mensen uit de kunstwereld gepleit voor haar terugkeer, omdat ontslag niet nodig zou zijn geweest en ze belangrijk is voor het museum vanwege haar grote internationale netwerk.

Door kunstenaars en andere mensen uit de kunstwereld werd gepleit voor haar terugkeer, omdat ze belangrijk is voor het museum vanwege haar grote internationale netwerk

Ook verschenen berichten in de media dat het museum in een diepe crisis zou verkeren sinds haar vertrek. Daarvan is volgens Sieburgh geen sprake. En de sponsors lopen niet weg, al zijn er wel fondsen die wachten met donaties tot de rust is weergekeerd.

Dat het museum internationaal niet meer meetelt, is evenmin aan de orde. “Alsof we alleen maar iets voorstellen met een buitenlandse directeur. Het waren allemaal Nederlandse directeuren die het Stedelijk groot hebben gemaakt.” Daarmee is niet gezegd dat het museum – na twee buitenlandse directeuren die allebei voortijdig vertrokken – nu op zoek gaat naar een Nederlander.