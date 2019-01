Beatrix Ruf en Stedelijk Museum leggen geschil bij

Ruf nam ruim een jaar geleden ontslag als artistiek directeur van het museum onder druk van de raad van toezicht. Aanleiding waren publicaties in NRC over vermeende belangenverstrengeling. Op dat punt werd ze later vrijgepleit in een onafhankelijk onderzoek. Wel had ze transparanter moeten zijn over haar hoge neveninkomsten. Haar nevenfuncties waren goedgekeurd door de toenmalige toezichthouders, die volgens de onderzoekers te kort zijn geschoten in hun functioneren.

Mijn tijd als directeur was een van de mooiste hoofdstukken uit mijn leven, en met dit eerherstel kan het nu een gelukkige herinnering worden Beatrix Ruf

Alle egards Ruf zal niet terugkeren als directeur of adviseur, was eerder al bekendgemaakt. Maar ze kan wel worden betrokken bij een bepaalde tentoonstelling of andere museale projecten. “Het museum zal haar in de toekomst met alle egards behandelen, zoals een oud-directeur van het Stedelijk toekomt”, aldus voorzitter Truze Lodder van de nieuwe raad van toezicht. Ruf is tevreden met de opstelling van het Stedelijk. “Mijn tijd als directeur was een van de mooiste hoofdstukken uit mijn leven, en met dit eerherstel kan het nu een gelukkige herinnering worden”, laat ze weten in een persverklaring. ‘Desgevraagd’ is ze bereid als oud-directeur ‘zo nu en dan een bescheiden bijdrage’ te leveren aan het museum. Een schadeclaim voor Ruf is nooit aan de orde geweest, liet interim-directeur Jan Willem Sieburgh eerder weten. Nu alle kou uit de lucht is en er ook een compleet nieuwe raad van toezicht zit, kan de zoektocht beginnen naar een nieuwe artistiek directeur. Ook moet er een nieuwe zakelijk directeur worden aangesteld als opvolger van Karin van Gils, die kort voor het vertrek van Ruf ontslag nam.

