Beatrix hield de voet op de rem, de programmaredacties pakten flink uit

Onze teruggetreden prinses verlangde zelf niet naar publieke aandacht voor haar verjaardag. ‘Verzoeken om interviews heeft ze weggewuifd’, zo stond het mooi omschreven in de kranten. Maar al hield Beatrix de voet op de rem, de programmaredacties pakten flink uit. Genoeg andere mensen die best geïnterviewd wilden worden over Beatrix en over wat ze van haar weten. Althans, binnen de grenzen van het betamelijke. Er moest soms dus voorzichtig worden geformuleerd, zoals in de NOS-documentaire ‘Beatrix 80’ door historicus Geert Mak, die de prinses vaak ontmoet schijnt te hebben. Hij zei: “Ik heb het idee dat ze die overgang (de troonsafstand) als bevrijdend heeft ervaren”. Misschien is het eufemistisch voor ‘ik weet dat ze er een enorme borrel op heeft gedronken!’. Wie zal het zeggen? Het zou ons onderdanen verrassen noch schokken dunkt mij.

Een van de prinsen kreeg na de aanschaf van een ‘verkeerde’ BMW een telefoontje van het paleis met de opdracht: terugbrengen die auto

‘Beatrix 80’ beloofde een antwoord op de vraag hoe het nu met de prinses is, ruim vier jaar na haar troonsafstand. Echt veel spannends zat er niet in, of het moet u mateloos boeien dat Beatrix graag oma is, twee nieuwe knieën heeft en weer eens op een hakje is gesignaleerd. Toch luister ik liever naar dit soort dingetjes, dan naar wat Beatrix-biograaf Jutta Chorus ook vertelde: “Ik hoor wel van mensen om haar heen dat ze een partner mist.” Daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen, maar moest dit nou zo nodig worden doorgebriefd? Hoe privé is privé?

Ook bij RTL Late Night werd zogenaamde inside information gedeeld, nu via Willeke van Ammelrooy. Zij speelde de hoofdrol in de serie ‘Beatrix, Oranje onder Vuur’ en zei over de prinses: “Ik heb iemand gesproken die dicht bij haar staat en ik weet dat ze niet heeft gekeken en waarom.” En nu weet ik het dus ook. Als het allemaal klopt.

Lek Bij Jinek van hetzelfde laken een pak, maar hier was het ‘lek’ iemand van de koninklijke familie zelf. Jort Kelder schetste een interessant, ander perspectief van Beatrix: hij zette haar neer als het hoofd van een dynastie, als leider van een eeuwenoud familiebedrijf met de focus op continuïteit. En gaf een voorbeeld van haar interne leiderschap, waarbij hij wel een vrij precieze bron noemde. Een van de prinsen heeft hem namelijk ooit verteld dat na de aanschaf van een ‘verkeerde’ BMW er een telefoontje van het paleis volgde met de opdracht: terugbrengen die auto. Een mooie anekdote. Daarmee zat ook het NOS-programma ‘Wij zijn 80!’ vol, waarin bekende tachtigjarige Nederlanders een schets gaven van hun - en Beatrix’ - generatie. Een leuk concept, maar niet zo doorwrocht als wat Ronald Giphart presteerde bij de 50ste verjaardag van Willem-Alexander. Zijn tv-film ‘Het huis van De Koning’ toen was top televisie, maar kreeg weinig publiciteit. Maar ja, wat wil je: op dezelfde avond gaf de jarige koning wel een uitgebreid interview. En hij was zó openhartig dat we niet wisten wat we hoorden.