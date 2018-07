Bartho Braat: Het steekt, dat neerkijken op soapseries

Nog niet zo lang geleden had ik een ander soort droom. Ik speelde toen met jongeren in de musical ‘Toms magische speelgoedwinkel’. Ze konden allemaal goed zingen en dansen. Vooral in dansen was ik minder bedreven dan zij en vaak werd ik apart genomen om te oefenen in de gang. Het was een heel leuke tijd, maar misschien had ik toch de angst onder te doen voor mijn medespelers, want ik droomde dat ik met mensen veel jonger dan ik eindexamen wiskunde deed. Ik dacht: ik ben nooit bij wiskundelessen geweest, ik ga zakken. Maar het was nog erger: als ik zakte moest ik helemaal opnieuw beginnen in de eerste klas.

Lees verder na de advertentie

Ik heb ook weleens dromen die mij op een pijnlijke manier op mijn tekortkomingen wijzen. Als ik overdag ruzie maak en ik ben achteraf ontevreden over mijn gedrag, dan komt dat terug in zo’n droom. Het is een soort spiegel, zodat ik besef: dat had ik anders moeten aanpakken. Dromen confronteren je vaak met dingen waar je al dan niet bewust mee bezig bent.

Ik heb altijd de ambitie gehad op het toneel te staan, het is een verlangen naar erkenning Bartho Braat

Toch ben ik een beetje huiverig voor een droomuitleg die psychologiseert. Ik vind psychologie overgewaardeerd: het ontkent het tragische. Tegenwoordig willen we alles uitleggen en het leven naar onze hand zetten, maar ik denk: accepteer de tragiek van het menselijk bestaan. Veel dingen zijn zoals ze zijn, ze gebeuren nou eenmaal.