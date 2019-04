Bart Moeyaert zoekt het donkere, lastige in het kind: ‘Licht verteerbare boeken zijn er al genoeg’

Het is niet zomaar een prijsje dat de Vlaamse kinderboekenschrijver Bart Moeyaert afgelopen week in de wacht sleepte. De ‘Astrid Lindgren Memorial Award’, een oeuvreprijs van 480.000 euro, geldt als de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur. Die ontvangt hij volgende maand in Stockholm uit handen van de Zweedse kroonprinses Victoria.

Moeyaert liet bijna 250 genomineerden uit ruim zestig andere landen achter zich. Hij was al zestien keer voorgedragen, vooral door België, maar ook door Nederland. “Ik geloofde er bijna niet meer in”, bekent hij in zijn bovenwoning in het hart van Antwerpen.

Dankzij de prijs hoeft hij even niet te twijfelen aan zijn werk, iets waar hij nogal toe geneigd is. “Als ik mijn oeuvre in de kast overzie, denk ik soms: ‘Ben ik nou wel slim bezig? Kan ik niet beter boeken schrijven die meer op elkaar lijken qua formaat, genre en beoogd publiek? Boeken die eenvoudiger zijn?’ Maar een minuut later besef ik alweer dat ik niet anders kan. Ik móet dit pad bewandelen.”

Die eigenzinnigheid is wat de twaalf juryleden in Moeyaert bewonderen. De Vlaming stond al jaren op hun lijst met favorieten, blijkt nu. In hun rapport roemen ze zijn ‘sterke solidariteit met de hoofdpersonen’ en zijn ‘subtiele gevoel voor humor’. Wat ze ook prachtig vinden, is de ‘samengebalde, muzikale taal’, die ‘zindert van onderdrukte gevoelens en onuitgesproken verlangens’. Moeyaert toont ‘het leven in al zijn facetten’, aldus de jury. “Hij behandelt existentiële vragen op een realistische, poëtische en prikkelende manier, zonder gemakkelijke grenzen tussen goed en kwaad.”

De omslag van het boek, gemaakt door de 24-jarige Koreaanse tekenaar Jang Myeong Uk, heeft ook een grote suggestieve kracht. Moeyaert ontdekte de kunstenaar, een student nog, op Instagram. Hij legde hem uit wat voor meisje Bianca was: iemand die zich thuis niet gezien voelt en die boos is op de hele wereld, maar die tegelijk kwetsbaar is. Moeyaert stuurde de tekenaar zeven foto’s van verschillende meisjes. Als je die over elkaar heen legt, krijg je Bianca, zei hij. De schrijver vindt het resultaat in grauwe pasteltinten ‘een cadeau’. “Op de voorkant staat een boos kijkende Bianca. Hier zegt ze: ‘Blijf bij mij uit de buurt’. Op de achterkant houdt ze haar ogen gesloten. Daar is ze breekbaar en lijkt ze juist te zeggen: ‘Kom alsjeblieft dichterbij, neem me in je armen!’ Het past perfect bij de inhoud van het boek.”

Strenge vader

Bianca, dat is in feite Moeyaert zelf. Ook hij is lang boos geweest: op zijn strenge vader, een onderwijsinspecteur die nooit tevreden was over zijn kinderen. “Als ik op school een acht had gehaald, vroeg hij waar de resterende punten waren gebleven. Het moest altijd beter. Ik heb er flinke faalangst aan overgehouden.”

Net als Bianca en veel van zijn andere hoofdpersonen is Moeyaert altijd een zonderling, een eenling gebleven. Op de lagere school werd hij al gepest vanwege zijn hoge stem en zachte karakter. Vanaf zijn veertiende worstelde hij met zijn ontluikende homoseksualiteit. “Ik was een outsider. De periode tussen twaalf tot twintig jaar was heftig. Misschien kom ik daarom zoveel op voor de eenling.”

Zijn drang tot lezen en schrijven hield hem als kind overeind. “Ik vond de wereld moeilijk, de mensen onduidelijk of plat. Alle communicatie liep vast. Bij het schrijven kon ik altijd terecht. Het hielp me om mezelf te verklaren. Zo werkt het nog steeds. Na elk boek begrijp ik wat beter wie ik ben.”