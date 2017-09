Badslippers met witte sokken: leuk én lekker fout

Zag u het al op straat of bij u thuis? jongeren in trainingsjack, joggingbroek met daaronder witte sokken en badslippers? ja echt: witte sokken en badslippers! zijn dat in de ogen van vele fashionista’s niet twee vloeken tegelijk?

Lees verder na de advertentie

Ook bij ons kwamen veertienjarigen die doorgaans best smaak hebben ineens thuis met voor een fiks bedrag aangeschafte knalwitte badslippers van Lacoste. Waar we niets van begrepen, tot we vernamen dat de rode slippers die snackbarketen Febo begin augustus lanceerde, in no time waren uitverkocht. Wat een briljante actie van het reclamebureau.

Op de catwalks van de grote ontwerpers waren de trai­nings­pak­ken de afgelopen jaren al volop te zien Luca Kemkes

Even navragen hoe mode-ontwerpster Luca Kemkes (22) de ‘Febo-stijl’ ziet. Kemkes laat zich inspireren door wat ze op straat ziet, vooral in de Indische buurt in Amsterdam-Oost waar ze dagelijks doorheen fietst. De manier waarop islamitische jongens traditionele en sportkleding combineren gebruikte ze voor haar afstudeercollectie, waarover ze eerder in Tijd vertelde. Ja, Kemkes kent uiteraard ook de sportslipperstijl. “Persoonlijk vind ik dit een heel leuke trend, lekker fout. Op de catwalks van de grote ontwerpers waren de trainingspakken de afgelopen jaren al volop te zien. Een paar weken geleden was ik op Lowlands en liepen mijn vrienden op hun Fila- en (nep) Gucci-slippers, en ikzelf op die van Ajax-Adidas. Wat extra fijn is aan deze trend is dat je met - de juiste - joggingbroek gewoon over straat kunt.”

Nu de slippers overal opduiken in het straatbeeld en bij de grote winkelketens worden ze natuurlijk snel mainstream, zegt Luca. “Vooral de Adidas-slipper met de strepen in combinatie met de witte sokken draagt iedereen nu - en is dus niet heel origineel meer. Waardoor het weer minder cool wordt en de trend zal afnemen, maar dit werkt altijd zo. Nu komen alle samenwerkingen tussen streetwear- en sportswearmerken op. Grappig hoe Febo hiermee spot en daardoor zelf weer een hype wordt.”

De tekst loopt door na de afbeelding.

© shody careman

Eder Cheng-A-June (31) Draagt trui (Kith x Coke), joggingbroek (Nike), slippers (Febo), sokken (Hema) "Die Febo-slippers moest ik hebben. Ze kosten €17,50. Ook voor €30 had ik ze gekocht. Het is slechte kwaliteit, maar comfort is bijzaak. Waarschijnlijk zijn ze binnen drie weken kapot. De tijd dat ik naar rappers opkeek, is voorbij Eder Cheng-A-June Ik trok altijd meteen een joggingbroek en slippers aan als ik thuiskom. Als het mocht, droeg ik dat ook op mijn werk. Maar ik ben kok, dus dat kan echt niet. Ik draag deze stijl sinds mijn vijftiende en noem het Amsterdamse Streetstyle: vroeger kon je deze kleren alleen daar kopen. Ik hou van kleurtjes. Mijn kast is een regenboog. Mijn merken: Nike, Patta en af en toe Levi's. Voor inspiratie kijk ik op hypebeast.com. De tijd dat ik naar rappers opkeek, is voorbij. Die rappers van toen zijn nu vijftig, haha. Dan zie je er toch niet uit in een trainingspak?"

Eva van Heije (30) Draagt trui (Calvin Klein), legging (H&M), sokken (Hema), slippers (Febo) “Ik jat de Feboslippers van mijn vriend Eder. Ze zijn veel te groot, maar ik vind ze zo leuk en fout. Sokken in slippers vind ik eigenlijk niet kunnen, maar uit pure luiheid loop ik soms toch zo naar de supermarkt. Sokken in slippers vind ik eigenlijk niet kunnen, maar uit pure luiheid ga ik soms zo naar de supermarkt Het is een trend om als niet-kledingmerk een kledinglijn uit te brengen, zoals nu Febo en McDonald’s. Tijdens mijn opleiding communicatie ging het veel over merken en branding. Heel interessant hoe branding werkt, hoe Febo zijn cultstatus heeft verkregen. Ik denk door nostalgie. Ik ben nu dertig en heb mijn eigen stijl wel ontwikkeld: vrouwelijk met streetstyle. Op Instagram volg ik de vloggers Mrs Jamie Li en Mayra Louise. Zij zien er goed uit. Ze dragen rokjes, maar dan wel weer met sneakers eronder.” De tekst loopt door na de afbeelding. Meltem Erer (18). © shody careman

Meltem Erer (18) Draagt slippers (Adidas), joggingbroek (Bershka) en shirtje (Pimkie) “Ik draag slippers in sokken met een joggingbroek naar mijn werk. Mijn baas zegt daar niks van. Mijn ouders ook niet. Het maakt ze niks uit, zolang ik me er goed in voel. En het niet te bloot is. Ik hou ervan om kledingstukken apart te combineren. Adidas-slippers zijn populair, maar ik draag ze anders dan de rest. Ik krijg vaak complimentjes over mijn combinaties. Het liefst draag ik merkkleding. Ik vind het gewoon mooi, het is meer mijn smaak. Het maakt mijn baas en ouders niks uit, zolang het niet te bloot is Meltem Erer Mijn voorbeelden zijn Kylie Jenner, Gigi Hadid, Taylor Hill en heel veel anderen. Ik volg ze op Instagram en kijk naar hun combinaties. Zo krijg ik inspiratie voor mijn eigen kledingstijl: sportief en classic, zolang het maar comfortabel zit. Ik ben veel bezig op Insta met modellen volgen en dingen liken, je kunt mij op @m.e70_ volgen.” De tekst loopt door na de afbeelding. Tuna Erer (14). © shody careman

Tuna Erer (14) Draagt slippers (Adidas), sokken (Adidas), trainingsbroek (Arsenal) en trui (H&M) “Ik draag sokken en slippers omdat die lekker zitten. Meestal draag ik trainingsbroeken, ook naar school. Maakt niks uit. Ik heb drie trainingsbroeken. Ze hebben een lijntje aan de zijkant, donkerroze, geel en blauw. Die kleurtjes vind ik mooi. Deze stijl noem ik hiphop. Ik vind rapper Ronnie Flex goed gekleed, hij draagt ook sportkleding. Als ik iets nieuws koop, zet ik het op mijn Insta @tunaklein. Dan krijg ik berichtjes: waar heb je dat gekocht? Na die post met mijn Adidas-slippers kochten 20 vrienden ze ook. Af en toe word ik herkend op straat. Winkelen doe ik graag bij Daily Paper, een Nederlands merk, ik ga er speciaal voor naar Amsterdam.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.