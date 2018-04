Bachs kruiperige en krullendraaiende brieven stellen eigenlijk wel gerust

Nu wist ík weer niet wat ik hoorde, nooit van Bach gehoord?! Enfin, het schijnt dus voor te komen. Nu klink ik denk ik als Maarten 't Hart, voor wie Bach de onomstotelijkste grootheid op aarde vertegenwoordigt en hij is, denk ik, bereid iedereen die dat betwijfelt te verachten.

Zelf had ik een vader die Händel boven Bach stelde, vind ik ook moeilijk maar het is nu eenmaal zo, er zijn ook mensen die Bach van zenuwachtig getingel verdenken en de radio uitzetten als er een Bach-koraal tot ze doordringt.

Daaraan moet ik denken nu ik het Bach-boek van Maarten 't Hart, onlangs verschenen, zit te lezen. Het heet gewoon Johann Sebastian Bach, en het is een uitgebreide versie van een ouder boekje, ooit door nota bene het Kruidvat uitgegeven, dat ik al met plezier las, dus waarom dit niet. Overigens lees ik het niet alleen vanwege Bach maar vooral ook vanwege 't Hart met z'n ongebreidelde enthousiasme en z'n opwinding als er door anderen iets verkeerds of onnozels over Bach wordt beweerd. Een echte volgeling die de haan niet drie keer zal horen kraaien.

Je realiseert je ineens dat Bach in de rococotijd leefde, van ledig decorum en sierlijke lucht

Opportunistisch dankbaar Het leukste hoofdstuk is wel 'Bach als brievenschrijver'. Van Bachs brieven wist ik niet veel en dat is niet erg want hij kon er niks van, brieven schrijven. Wat we van hem hebben, op een handjevol persoonlijke kattebelletjes na, zijn vooral kruiperige brieven aan hooggeplaatsten waarin hij om geld zeurt of zich op een of andere manier verongelijkt dan wel opportunistisch dankbaar toont. 't Hart citeert een paar van die brieven: 'Welcher gestallt Eüre Magnificenz, und Hochgeschätzte Patronen zu dem vor dem Jahren verledigten Organisten Dienste D: Blasii meine Wenigkeit hochgeneigt haben bestellen, darneben auch dero Milde zu meiner besseren Subsistenz mich geniessen lassen wollen, habe mit gehohrsamen Danck iederzeit zu erkennen.' Dankbaar voor het nieuwe baantje kortom maar met wat een verschrikkelijke krullendraaierij: 'meine Wenigkeit', mijn weinigheid. Je realiseert je ineens dat Bach in de rococotijd leefde, van ledig decorum en sierlijke lucht. Ik moest denken aan de roman 'Gewassen vlees' van Thomas Rosenboom waarin ook zo achttiende-eeuws gesproken wordt, met veel 'Hoogheid' en 'Excellentie' jegens heel modale machthebbertjes versus de quasi-nederigheid van ondergeschikten.