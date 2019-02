Maar daar plaatste ik de kanttekening bij dat het misschien niet zo strikt is omdat je bij 'katten en andere huisdieren' niet de neiging hebt om te denken dat alle katten huisdieren zijn (er zijn ook wilde katten).

Ik heb de afgelopen week in mijn hoofd diverse woorden ingevuld in de constructie 'X en andere Y', en ik begin te denken dat het toch wiskundiger is dan ik dacht. Probeert u het zelf maar eens uit.

Neem 'vrouwen en andere mensen', dat is prima. Maar 'mensen en andere vrouwen' lijkt onmogelijk. Waarom?

Als je twee verzamelingen neemt die niets met elkaar te maken hebben, dan krijg je iets heel geks. Bijvoorbeeld 'auto's en andere fietsen', daar raken je hersens van in de knoop. Die proberen uit alle macht iets fietsachtigs aan auto's te bedenken, en dat is heel moeilijk. Het kan dus alleen als de twee verzamelingen op zijn minst overlappen. Maar dat is niet voldoende.

Neem 'vrouwen en andere mensen', dat is prima. Maar 'mensen en andere vrouwen' lijkt onmogelijk. Waarom? Omdat vrouwen een zuivere deelverzameling vormen van mensen. Er zijn geen 'andere vrouwen' die geen mens zijn. Het gaat dus toch om zuivere deelverzamelingen.

En 'katten en andere huisdieren' dan? Ik denk dat je daarbij 'katten' toch beperkt tot de huisdierkatten. Een combinatie als 'katachtigen en andere huisdieren' is weer gekker, omdat je bij 'katachtigen' niet alleen aan huisdieren denkt. Zo lijkt 'X en andere Y' toch een puur wiskundige uitspraak, waar we de betekenis van X en Y naartoe proberen te buigen.

