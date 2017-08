Aubergine-'steaks' met salsa verde

Vanzelfsprekend zijn er honderden variaties op de saus, waarbij de peterselie geheel of gedeeltelijk wordt vervangen door andere kruiden (munt, venkelgroen, koriander, majoraan, basilicum). Andere toevoegingen zijn olijven, kleine augurkjes, hete pepertjes of hardgekookte eieren.

Ik heb deze versie (met behoorlijk wat ansjovis) kort geleden geserveerd bij gebakken aubergines met rauwe tomatensalsa. Het was een voortreffelijke combinatie. Gebruik ronde, vrij kleine aubergines, en de geurigste peterselie die te vinden is. Dit is een mooi (niet-vegetarisch!) hoofdgerecht of een bijgerecht. De saus is voor meerdere toepassingen. Serveer bijvoorbeeld met lekkere kaas of ham, een spiegelei en knapperig brood. Voor een vegetarische versie: vervang de ansjovis door enkele fijngehakte Kalamata-olijven.

Ingrediënten voor de salsa verde (voor 4 personen):

1 grote bos platbladige peterselie (ca. 25 g)

8 ansjovisfilets (blik), fijngehakt

1 el kappertjes, fijngehakt

1 teen knoflook, uitgeperst

fijngeraspte schil van 1/2 citroen

zout

versgemalen peper

ca. 125 ml geurige extra vierge olijfolie

1 el rode wijnazijn

Ingrediënten voor de aubergines (voor 4 personen):

2 ronde, niet te grote aubergines

olijfolie

ca. 300 g rijpe tomaten, fijngehakt

1 teen knoflook, fijngehakt

20 bladen basilicum, fijngesneden

Bereiding salsa verde:

Hak de peterselie fijn en doe in een kom. Voeg ansjovis, kappertjes, knoflook en citroenschil toe. Voeg een klein snufje zout en royaal peper toe. Meng er zoveel olie door dat een dik-vloeibare saus ontstaat. Voeg de azijn pas direct voor het opdienen toe (dat houdt de saus mooi groen). De salsa verde kan circa 4 dagen in de koelkast bewaard worden.

Bereiding aubergines:

Snijd de aubergines in dikke plakken (circa 2 cm). Bestrooi ze met wat zout, laat ze 15 minuten rusten en dep ze goed droog met keukenpapier. Verhit een dun laagje olijfolie in 2 koekenpannen en bak de aubergines rustig aan beide kanten goudbruin en gaar. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Roer tomaten, knoflook, basilicum, 1 el olijfolie, 1 tl azijn en wat zout en peper door elkaar. Verdeel de aubergineplakken over 4 borden. Verdeel de tomatensalsa erover en schep op elke plak aubergine een bergje salsa verde. Direct opdienen.

