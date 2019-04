Atte Jongstra banjert als een olifant door de porseleinkast van de Tweede Wereldoorlog

Atte Jongstra is de schrijver van een groot en divers oeuvre dat in 2016 bekroond werd met de Constantijn Huygensprijs. Vorig jaar schreef hij over zijn stukgelopen huwelijk in ‘Worst’, zijn eerste roman was getiteld ‘Groente’, en nu komt hij met een nieuwe roman, ‘De Aardappelcentrale’, waarmee hij ‘de klassieke drieslag van de Hollandse maaltijd - piepers, groente en vlees’ voltooit. Ik noem het omdat het typerend is voor Atte Jongstra: je kunt ervan uitgaan dat hij je voor de gek houdt, maar zeker weten doe je het niet.

In ‘De avonturen van Henry II Fix’ (2007), een fictieve autobiografie van een 19de-eeuwse encyclopedist uit Zwolle, maakte Jongstra de lezer wijs dat hij zou zijn gestuit zijn op een oud manuscript. Deze Multatuliaanse truc haalt Jongstra opnieuw uit in ‘De Aardappelcentrale’. De schrijver krijgt een stapel papieren in handen, artikelen en notities van beeldhouwer en archivaris Chris Holtser uit 1944 en ‘45. Zoals Droogstoppel in ‘Max Havelaar’ het ‘pak van Sjaalman’ krijgt en er met behulp van een ghostwriter orde in wil aanbrengen, zo moet Jongstra chocola zien te maken van al het materiaal over Holtser, inmiddels een hoogbejaarde, incontinente mopperpot: “ik sta de hele dag met dat ding in mijn hand.”

Zolang hij een beetje makkelijk door die oorlog komt en er wat te zuipen en te neuken valt, waait hij met elke wind mee

Holtser blijkt deel te hebben uitgemaakt van de Aardappelcentrale, een Amsterdams kunstenaarscollectief van opportunisten die NSB’ers naar de mond praten en zichzelf beschouwen als verzetshelden doordat ze vervalste kunstwerken aan de Duitsers slijten. Holster doet als archiefmedewerker onderzoek naar standbeelden, zijn favoriet is dat van Sir Francis Drake - ontdekker van de aardappel. Zelf wil hij een monument voor de aardappel oprichten: een aardappel als symbool voor de ‘Onbekende Overlever’. Maar net zo makkelijk maakt hij plannen voor een standbeeld voor Mussert, als hij daarmee op kantoor bij zijn baas een wit voetje kan halen. Zolang hij een beetje makkelijk door die oorlog kan komen en er wat te zuipen en te neuken valt, wil hij graag met iedere wind meewaaien.