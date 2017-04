Assepoester in onderduik

Als de omstandigheden waarin het zich afspeelt niet zo gruwelijk waren, zou je het oorlogsdagboek van dichteres Hanny Michaelis (1922-2007) kunnen lezen als het verslag van een Joods meisje dat undercover gaat bij de christenen. Michaelis was tijdens de oorlog onder een valse naam dienstmeisje in verschillende gezinnen.

Van huis uit is ze gewend deel te nemen aan gesprekken tussen volwassenen en haar mening te verkondigen. Tijdens de onderduik is haar plaats ondergeschikt aan die van de bewoners en dat laat ‘mevrouw’ haar ondubbelzinnig weten. Het is hartverscheurend om te lezen hoe Michaelis worstelt om haar waardigheid als intellectueel te behouden en hoe ze daar gaandeweg steeds minder goed in slaagt. Haar literaire helden Marsman, Ter Braak en Vestdijk bestaan niet in deze omgeving. Ze verschrompelt tot een schaduw van zichzelf die hunkert naar echte aandacht. Ze voelt zich een Assepoester.

Voor de gymnasiaste en het enig kind van intellectuele ouders is de overgang naar het christelijke milieu levensgroot. Ze kijkt aanvankelijk diep neer op de mensen die ze op de boerderij van de Van Melles bij Hoofddorp ontmoet. Ze vindt ze ‘eenvoudig van geest’ en het werk dat haar te doen staat is ‘stupide’. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat wordt ze geacht te draven voor de grote familie en hun vele gasten. Koken, afwassen, bakken, boenen, poetsen is haar deel. Ze weet dat ze dankbaar moet zijn, maar het werk valt haar zwaar en haar positie als dienstmeisje nog zwaarder.

Aangrijpend

Aangrijpend is het wanneer een wanhopige Michaelis beschrijft dat ze bij hoge uitzondering de vrouw des huizes in vertrouwen neemt over haar zorgen om haar ouders. Ze kreeg in 1943 bericht van hun deportatie. De ijskoude reactie luidt: “Och, als ze vergast worden, zijn ze tenminste direct dood, dat is nog altijd beter dan doodgemarteld te worden.” Geen wonder dat Michaelis niet zelden huilend in slaap valt van ‘grondeloze eenzaamheid’.

Gejeremieer wordt het nergens, want Michaelis is heel goed in staat van een afstand naar zichzelf te kijken, zoals ook al opviel in het eerste deel van het dagboek, dat vorig jaar verscheen: ‘Lenteloos voorjaar’. Daarin doet ze uitgebreid verslag van lessen en verliefdheden die nergens toe leiden, wat uiteindelijk monotoon wordt. Doordat de onderduikjaren meer onverwachte gebeurtenissen met zich meebrengen, is dit tweede deel ‘spannender’ en ook dit is een rijke bron van details over het dagelijks leven in de oorlog. Zo noteert Michaelis wat ze eten en beschrijft ze de vele bezoekers, die vaak blijven slapen. Als lezer sta je te kijken van dat drukke sociale leven in oorlogstijd.

Michaelis weet welke risico’s haar onderduikgevers lopen en beseft volledig dat het haar enige opdracht is om haar werk zo goed mogelijk te doen. Die strijd geeft ze trouwhartig en ontroerend weer. In de zomer staat ze om vijf uur op om het werk af te krijgen, en om negen uur dondert ze uitgeput in slaap.

Michaelis schrijft dat ze het dagboek bijhoudt voor Dick Binnendijk, haar leraar Nederlands op wie ze nog altijd heimelijk verliefd is. De taal is dan ook verzorgd en bloemrijk. Ze had er duidelijk plezier in om de mensen die haar wereld binnenwandelden scherp neer te zetten: “Knap vind ik haar niet, hoewel ik me voor kan stellen dat ze daarvoor doorgaat. Ze heeft een beetje kwijlogen, bruin in roderig wit, en grote regelmatige kwijltanden; daarbij heeft haar gezicht iets onnaspeurlijk goors.” Een kind bij de Van Melles heeft “geknepen, venijnige vissenoogjes in het platte, onbeduidende gezichtje dat altijd op het punt staat zich in een jammerlijke huilgrimas te verwringen zodra er iets niet naar zijn zin is”. Later wordt duidelijk dat Michaelis het dagboek ook zeer nodig heeft als uitlaatklep en worden haar persoonsbeschrijvingen helaas milder.