Assen toont sculpturen met doordenkertjes, waar je niet aan voorbij kunt

Heel aaibaar lijkt de haas, net als het Drentse heideschaap dat zich op de buik laat kroelen door de herderin. Tot je ziet dat de arm en ook een deel van het been van de herderin alleen maar bot is. Ze is half mens, half skelet. En bij nader inzien heeft de haas, parmantig gezeten op een bloemenveldje, ook wel iets engs, al kun je er niet meteen de vinger opleggen wat het is.

Zo gaat het vaak met de keramische beelden van kunstenaar Carolein Smit (1960), waarin dieren een belangrijke rol spelen, naast katholieke heiligenbeelden en mythische figuren. Ze zien er vaak zo wonderlijk en aantrekkelijk uit, ook door het kleurrijke glazuur, dat je ogen er naar toe gezogen worden. Maar onder dat glanzende oppervlak gaat altijd iets onverwachts schuil.

Zo verging het conservator Toos Arends van het Drents Museum in Assen ook bij het maken van de tentoonstelling van het werk van Smit. Arends vond de beelden in eerste instantie haast te mooi gemaakt, op het kitscherige af. Al die wonderlijke beelden bij elkaar hadden ook wel iets van een rariteitenkabinet. “Pas toen ik ze heel goed bekeek, ontdekte ik dat er meer achter steekt en dat haar werk gaat over elementaire dingen als leven en dood, vergankelijkheid, schuld en onschuld.” Voor de macabere herderin liet Smit zich inspireren door het in het Drentse veen gevonden lijk van een meisje, beter bekend als het Meisje van Yde, één van de iconen van het Drents Museum.

Met bloed overgoten

Maar het is niet allemaal loodzwaar. Humor en ironie spelen ook een grote rol in het oeuvre van Smit. Een voorbeeld daarvan is het beeld van de paus met een tiara op het hoofd. Alleen heeft ze hem afgebeeld in dezelfde houding als het beroemde beeld ‘De Denker’ van Auguste Rodin.

Die doordenkertjes in haar sculpturen worden niet altijd meteen begrepen. Dat ondervond ze vorig jaar tijdens een kunstbiënnale in drie kloosters in Oosterhout. In de Sint-Paulusabdij stond op een altaar het beeld opgesteld van een rijkelijk met bloed overgoten ‘Man van Smarten’. Sommige nonnen vonden dat shockerend. Met dit beeld wilde Smit duidelijk maken, vertelde ze destijds in Trouw, dat in de wereld waarin wij leven er waarschijnlijk ‘nooit genoeg bloed zal zijn om alle zonden weg te wassen’. Haar beelden kunnen confronterend zijn, maar eraan voorbij kijken is onmogelijk.

L’amour fou van Carolein Smit, t/m 3 maart in het Drents Museum in Assen.

In wat moeten we zien in... beschrijft Trouw elke week een kunstwerk of museum dat u niet mag missen.