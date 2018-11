Artiesten en SP willen wet die einde maakt aan woekerprijzen voor concertkaarten

Handelaren kapen de kaarten voor de neus van de fans vandaan en verkopen ze door voor een veelvoud van de prijs. Dat kan een paar tientjes extra zijn, maar toen het concert van Adele uitverkocht was, doken er kaarten op van 1000 euro. Tien keer zoveel als de oorspronkelijke verkoopprijs.

Niet alleen de fans, die vaak ruim op tijd klaarzitten voor de verkoop, zijn hierdoor gefrustreerd, ook ­artiesten zijn er helemaal klaar mee. Ze kunnen er niets tegen doen, behalve hun fans waarschuwen. Dus moet het kabinet iets doen, vinden zo’n zeventig artiesten die op initiatief van de SP een manifest ondertekenden. ‘Onze fans betalen zich blauw, wij verdienen er niks aan en de winst gaat naar iemand die niks toevoegt’, schrijven de artiesten, onder wie Guus Meeuwis, Roxeanne Hazes en de band Kensington. ‘Dus pak ze aan, minister’, is de boodschap aan minister Ingrid van Engelshoven (D66, cultuur).

In Ierland werd deze zomer een vergelijkbare wet aangenomen, ook in Duitsland en Vlaanderen zijn wetten van kracht om doorverkoop voor woekerprijzen te voorkomen.

Als je dit via het strafrecht regelt, zegt Kwint, kun je het prima handhaven. “We verbieden bijvoorbeeld ook de verkoop van bepaalde voorwerpen op Marktplaats, dat kunnen we ook handhaven.”

Volgens het voorstel van CDA en SP mogen kaarten maximaal 20 procent duurder zijn bij doorverkoop. Wie toch op een hogere prijs stuit, mag deze meerprijs terugvorderen. Dat zou via de civiele rechter moeten, volgens de Eerste Kamerleden en destijds ­geraadpleegde experts. Maar wie stapt er nu naar de rechter voor een paar tientjes?

Pak ze aan. Hoe dan? “Hanteer een maximumpercentage dat doorverkopers bovenop de verkoopprijs mogen doen en leg dit vast in de wet”, zegt SP-Kamerlid Peter Kwint, die het manifest vandaag aan de minister overhandigde. Dat is geen nieuw plan; een vergelijkbaar wetsvoorstel sneuvelde eind vorig jaar in de Eerste Kamer.

Blockchaintechnologie

Alternatieven om kaarten door te verkopen, zijn er genoeg. Zo is er het populaire Ticketswap, een marktplaats voor concertkaarten. Aanbieders mogen de prijs met maximaal 20 procent verhogen. Ook zijn de artiesten enthousiast over Guts, een ticketverkoper die er met de blockchaintechnologie voor zorgt dat voor een veel hogere prijs doorverkopen niet kan.

Dat er kaarten doorverkocht worden, is niet het probleem. “Je kunt natuurlijk altijd ziek worden of iets anders te doen hebben”, zegt Kwint. “We moeten alleen in de wet vastleggen dat die woekerhandel niet meer kan.”

Dat gaat voorlopig niet gebeuren. Van Engelshoven zei in een debat met de Tweede Kamer niets te zien in landelijke wetgeving en in te blijven zetten op voorlichting.

Ook zegt ze het onderwerp deze week te bespreken in de Europese Raad. Daar ligt volgens haar de oplossing, reageerde ze op het pleidooi van Kwint. “Onlineticketverkoop laat zich moeilijk binden aan landgrenzen. Maar mochten we het Europees echt niet waar kunnen maken, dan wil ik nog weleens met u praten.”