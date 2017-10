Ap Verheggen: Dit apparaat is het hoogtepunt van mijn leven

Mijn dromen hebben een voorspellende waarde: als ik wakker word, weet ik al bijna of het een goede, slechte of gewone dag gaat worden. Ik droom niet over mensen maar vaak over geometrische objecten. Ik herinner me dat ik vannacht gedonder had met een kubus die ik niet goed in elkaar kreeg. Wat een flauwekul, dacht ik toen ik wakker werd, dat moet mij weer gebeuren!

Ik ben ook een jaar lang steeds wakker geworden met het idee dat ik een verhaal had gedroomd waarin iets niet klopte. Misschien was dat omdat ik mij druk maakte over de klimaatverandering, vooral over de waterproblematiek in de wereld; als je je daarin verdiept, stuit je op zo veel ellende, dat kun je niet meer kloppend maken in je hoofd: tekort aan water, geen drinkwater, vervuild water, en aan de andere kant overstromingen.

Het ontwerp is ontstaan uit een on­der­buik­ge­voel, je moet bijna kunstenaar zijn om dit te bedenken