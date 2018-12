Annie M.G. Schmidt, een fijner rolmodel is er niet

Er zijn vier afleveringen in totaal – dit is week 2 – en dat is eigenlijk maar mager voor een vrouw met zo’n oeuvre. Maar ik geniet van ieder fragment, wetend: heerlijk duurt het langst. Soms denk ik even: was ze er nog maar. In dit zure tijdsgewricht zou zij ons hakketakkende volwassenen vast iets helders en humoristisch hebben geschonken.

Lees verder na de advertentie

Eigenlijk is ze alleen voor onze staats­e­cre­ta­ris Paul Blokhuis met zijn ge­zond­heids­plan geen rolmodel

‘Annie M.G. Schmidt’ wordt gepresenteerd door Jonathan van Duijn, haar kleinzoen. Heel freudiaans tikte ik dit woord echt verkeerd in: graag gaf ik Jonathan een kus om hem te feliciteren met z’n grootmoeder. In het Nederlands Dagblad vertelt de theatermaker/timmerman dat hij door de serie zijn oma voor het eerst zag als jonge vrouw. En wat voor eentje: Annie heeft flink gefeest, gedronken en gevreeën, zeker in het bevrijde Nederland net na de oorlog. Met diverse ongeplande zwangerschappen als gevolg, iets waarover Jonathan met een soort trotse stoerheid vertelt. In aflevering 1 bleef lichtelijk storend wel onbenoemd hoe het met de eerste zwangerschap – van een vriend van Annies broer, die homoseksueel bleek te zijn – afliep. Misschien is het genoeg om te weten dat hierdoor de verhaallijn voor de musical Foxtrot werd geboren.

Kleinzoon Jonathan van Duijn naast een beeld van Annie. © Renate Van Der Bas

Hongerig makend is de serie. De interviewfragmenten doen verlangen naar de complete gesprekken met Adriaan van Dis, Ischa Meijer en Karel van het Reve. Hetzelfde geldt voor de flarden met jonge Willem Nijholt, dansend in zijn zilveren pak, Frans Halsema en Jenny Arean die ‘Vluchten kan niet meer’ zingen, Donald Jones knuffelend met Roekie Aronds, omdat hij haar het liefste in een doosje zou willen doen.