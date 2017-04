Annette Bening schittert in vrouwenrollen waarin zwakte én kracht zit

De Amerikaanse actrice Annette Bening (58) heeft lef, zeker voor Hollywoodbegrippen. Met Julianne Moore speelde ze al eens een lesbisch koppel, en ook in haar nieuwste film '20th Century Women' - vandaag in première - staat het onderzoek naar een andere samenlevingsvorm centraal.

Het is eind jaren zeventig. In een geel geverfde keuken in Californië wordt volop gerookt en gediscussieerd. Bening is de vrijzinnige, alleenstaande Dorothea die zich afvraagt of ze niet tekortschiet bij de opvoeding van haar stille, skateboardende tienerzoon en prompt twee jonge meiden inschakelt om haar te helpen. Wat zich ontrolt is een heerlijk melancholieke komedie rond het bohemien-huishouden, het kleurrijk samengestelde gezin waarin Bening met ingehouden, droogkomische allure alle ogen op zich gericht houdt.

Iconoclastische karakters

Als Dorothea is ze zorgelijk en optimistisch tegelijk. "Ik houd van raadselachtige, beetje iconoclastische karakters die de regels niet zo nauw nemen", liet Bening in interviews weten. Allicht dat ze daarmee ook doelde op haar voor een Oscar genomineerde rol als lesbienne in 'The Kids Are All Right'. Bening was afstotend als de bitchy controlfreak, maar ook aantrekkelijk als de vrouw die haar lesbische huwelijk met twee donorkinderen wilde laten slagen, en als een tijger beschermde. Bening zoende met Julianne Moore, en dook met haar onder de lakens, alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

Verrukkelijk was ze ook in 'American Beauty', de grote Oscarwinnaar van 1999. Een satire op de Amerikaanse middenklasse met Kevin Spacey als de reclameman in midlifecrisis, en Bening als zijn vrouw, een neurotische makelaar ("I will sell this house!") die haar slechte huwelijk ontvlucht en een affaire begint met een zakenrivaal.

"Een vrouw die zo ambiteus is en zo kritisch op zichzelf dat ze er bijna aan onderdoor gaat", aldus Bening, die zelf opgroeide in een braaf Amerikaans gezin. Vader deed iets in verzekeringen. Moeder zong in het kerkkoor. Dat er ook zoiets bestond als theater, leerde Bening pas op de middelbare school.