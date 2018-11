Anne Franks verhaal is niet veranderd, de manier waarop het verteld moet worden wel

Een enorme foto van Anne Frank staat klaar om opgehangen te worden in de moderne glazen ontvangsthal van het monumentale pand aan de Prinsengracht, waar het meisje ooit onderdook. Als vandaag koning Willem-Alexander op bezoek komt, hángt de foto, voorspelt zakelijk directeur Garance Reus-Deelder van de ­Anne Frank Stichting. Zij leidde de verbouwing die twee jaar in beslag nam en in fases verliep, zodat bezoekers altijd konden blijven komen. Met dat laatste portret is de metamorfose van het Anne Frank Huis voltooid.

Een lawaaiige groep middelbare scholieren dringt bij de gloednieuwe garderobe om hun jas af te geven en rukt op naar de plek waar de toestellen voor de audiotour worden verdeeld. Die individuele apparaatjes lijken te kalmeren, het geduw en getrek stopt.

“Die audiotour is nieuw, gratis en essentieel voor de wijze waarop wij nu het verhaal vertellen”, zegt Tom Brink, hoofd publicaties en presentaties van de Anne Frank Stichting, die de museale vernieuwing leidde, even later uit.

Het werkt anders dan in de meeste musea, waar een audiotour vaak per object uitleg geeft. Hier is voor een doorlopend verhaal gekozen, over het lot van de Joodse familie Frank en de vier andere onderduikers met wie zij tussen 1942 en 1944 in het achterhuis opgesloten zaten. Brink: “Zo’n audiotour geeft de mogelijkheid om heel dicht op het persoonlijke verhaal te gaan zitten. Dat is heel anders dan bij een panelententoonstelling, waar je de informatie ergens op muren kwijt moet.”

Het belangrijkste besluit

Dat beïnvloedt de sfeer. Terwijl een ieder luistert naar zijn apparaatje is het verder vrij stil in het museum. Ook geluid bij getoonde video’s hoor je alleen via het toestel. De tour is in negen talen beschikbaar. Brink: “Alleen nog maar luisteren en kijken, dat is de bedoeling.”

Die luisteraar krijgt meer inhoud voorgeschoteld dan in de oude opstelling en ook dat is opzet, vervolgt hij. In de oude situatie werd in elke ruimte verteld wat zich daar precies afspeelde tijdens de oorlog. “Wat de functie van die ruimte was, wie er werkte of wie er ondergedoken zat. Maar het gebouw is niet chronologisch en dus sprong je een beetje door het verhaal heen. Onze grote wens was om meer duidelijkheid te brengen.”

Achteraf klinkt het logisch: doe het dan chronologisch. “Toch is dat het belangrijkste besluit dat we genomen hebben, want het veranderde de hele opzet van het museum. We kijken dus nu chronologisch, via het persoonlijke verhaal van de familie Frank, naar de grotere buitenwereld.”

De audiotour begint in 1933 als de familie Frank verhuist van Frankfurt naar Amsterdam. Geregeld wordt uit het dagboek geciteerd, in 1940 schrijft Anne: ‘Na mei 1940 ging het bergaf met de goede tijden: eerst de oorlog, dan de capitulatie en de inmars der Duitsers en de ellende voor ons Joden begon.’ Zo volgt meer uitleg over de Jodenvervolging in de vertrekken van het voorhuis, het deel van het zeventiende-eeuwse grachtenpand dat tijdens de onderduikperiode gewoon in gebruik bleef. Hier was het bedrijf in geleermiddel Opekta van vader Otto Frank gevestigd. De inrichting is sober. Reus-Deelder: “Het museum is vrij leeg gehouden, inderdaad. Expres, dat staat symbool voor het verdwijnen van de Joden uit Amsterdam, onder wie de familie Frank.”

Brink: “In het voorhuis hebben we nu ook de gordijnen open, waar ze vroeger dicht waren. Ook dat verandert de sfeer. Het is authentieker. En wij denken dat bezoekers zich zo ­beter realiseren hoe dicht ze op de stad zaten, waar het gevaar was. Er zat niet meer dan een raam tussen.”

Hier hangt ook de stippenkaart van Amsterdam, gemaakt in het voorjaar van 1941. Elke stip op de kaart staat voor tien Joden, het gaf de Duitsers inzicht in waar de Joden woonden. Sommige wijken zijn bijna zwart. Ernaast portretten van de acht onderduikers. De familie Frank woonde toen nog in de Amsterdamse ­Rivierenbuurt.

Een doorsnede van het vernieuwde Anne Frank Huis. © Bierman Henket Architecten

De tour vertelt hoe de Joden steeds verder werden buitengesloten, ze mochten op bepaalde tijden niet meer naar de markt, hun kinderen mochten niet meer naar openbare scholen. Toen in 1942 Annes oudere zus Margot gedeporteerd dreigde te worden, besloot vader Otto Frank: we moeten onderduiken.