Angie Thomas laat haarscherp zien hoe verziekend racistische vooroordelen werken

Toen ze twaalf was, wilden de ouders van de Afro-Amerikaanse Starr (16) twee belangrijke gesprekken met haar voeren. Het ene ging over seks, het andere over hoe ze met de politie moest omgaan: “Hou je handen zo dat ze ze kunnen zien. Geen onverwachte bewegingen maken.”

Helaas geen overdreven voorbereiding, blijkt als Starr samen met goede vriend Khalil (‘de kuiltjes in zijn wangen ondermijnen zijn gangsterlook’) door de politie staande wordt gehouden. Hoewel Khalil ongewapend is, schiet een blanke agent hem dood.

Thomas erin slaagt haarscherp te laten zien hoe verziekend (racistische) vooroordelen werken, zonder te kort door de bocht te gaan

Dat is het schokkende vertrekpunt van deze unieke jongerenroman, geïnspireerd door de Black Lives Matter-beweging, over politiegeweld tegen zwarte mensen, raciale ongelijkheid en alledaags racisme.

Angie Thomas, The Hate U Give. © rv

Starr bevindt zich tussen twee werelden. Ze woont in een wijk waar je makkelijker crack kunt krijgen dan goed onderwijs en bendes de dienst uitmaken, maar gaat elders naar een blanke middelbare school. Daar praat ze bewust geen slang en houdt ze zich in als ze boos is, zodat ze geen ‘verongelijkte zwarte’ lijkt.

Na de moord op Khalil begint alles in haar bestaan te schuiven. Als de agent vrijuit lijkt te gaan, groeit bij Starr de behoefte om zich, met gevaar voor eigen leven, tegen dit onrecht uit te spreken. In dat proces leert ze om overal zichzelf te durven zijn; een even klassiek als universeel young adult-thema.

‘The Hate U Give’ (een titel geleend van rapper Tupac) is een opvallend goed getroffen portret van een moderne jongere uit een gemeenschap die in de jeugdliteratuur onderbelicht is. Maar de grootste kracht is dat Thomas erin slaagt haarscherp te laten zien hoe verziekend (racistische) vooroordelen werken, zonder te kort door de bocht te gaan en tegenstellingen onnodig te vergroten.

Nuance Niet álle agenten en blanken zijn racisten: Starrs oom zit ook bij de politie en ze heeft een wit vriendje. Niet álle drugsdealers zijn slechte mensen: wie hoort waarom Khalil dealde, kan alleen maar met hem meevoelen. En het is niet alléén maar ellende in de achterbuurt: er woont ook een lieve buurvrouw die hemelse cake kan bakken. Oordeel: Goed getroffen portret van moderne jongere Door die nuances blijft dit indrukwekkende boek in de kern gaan over menselijke verbinding, terwijl Thomas tegelijkertijd onomwonden de problemen benoemt die dat contact in de weg staan. Angie Thomas

The Hate U Give

Vertaling: Jasper Mutsaers.

Moon, 363 blz. € 19,99. Vanaf 14 jaar

