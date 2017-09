Angelina Jolie toont Cambodjaanse horror door de ogen van het kind

Voor haar vierde speelfilm werkte Angelina Jolie samen met de Frans-Cambodjaanse regisseur Rithy Panh. Een betere rechterhand had Jolie zich niet kunnen wensen: Panh is een vooraanstaand chroniqueur van de Cambodjaanse genocide. Evenals Jolie's jonge hoofdpersoon overleefde hij de terreur van de Rode Khmer, die in de tweede helft van de jaren zeventig een kwart van de Cambodjaanse bevolking afslachtte.

Jolie's film, geproduceerd door Netflix, is gebaseerd op de memoires van de Cambodjaanse schrijfster en mensenrechtenactiviste Loung Ung. In de film zien we haar als 5-jarig meisje dat samen met haar ouders, broertjes en zusjes in 1975 in een communistisch werkkamp terechtkomt. In een korte historische terugblik wordt het Amerikaanse bombardement op Cambodja, uitgevoerd onder Nixon, als oorzaak aangewezen voor de opkomst van het duivelse Pol Pot-regime.

Dicht op de huid Omdat Jolie dicht op de huid zit van de vijfjarige, zien we ook de gruwelen door haar ogen: de zware (kinder)arbeid op het land, de ondervoeding, de afranselingen en de lijken. Puntgaaf gefotografeerd door de Britse cameraman Anthony Dod Mantle, vaste kracht van Lars von Trier en bekend van 'Slumdog Millionaire'. Uitspraken van Jolie over het castingproces leidden tot een kleine controverse Het meisje Loung moet toezien hoe haar vader wordt afgevoerd, hoe een zusje bezwijkt. Jolie houdt wel rekening met het kinderperspectief door niet alle horror 'in your face' te tonen, al liegt de scène in het mijnenveld er niet om, evenals de scène waarin Loung wordt gedrild als kindsoldaat. Uitspraken die Jolie deed in een Vanity Fair-interview over het castingproces leidden tot een kleine controverse. Er zou bij het casten geld op tafel zijn gelegd dat daarna weer was afgepakt, om te kijken hoe de Cambodjaanse kindertjes zouden reageren. Een misverstand, volgens Jolie: er zou tóch geen geld zijn afgepakt. Je kunt je voorstellen dat ze schrok van het ontstane tumult. Haar film gaat niet alleen over het leed dat Cambodjaanse kinderen is aangedaan, ze maakte de film ook voor haar 16-jarige zoon Maddox Jolie-Pitt, afkomstig uit een Cambodjaans weeshuis. Gelukkig voor Jolie wordt de controverse overstemd door een ander rumoer: dat de overwegend in Khmer-taal gesproken film kans maakt als Cambodjaanse Oscarkandidaat. 'First They Killed My Father' is vanaf 15 september te zien op Netflix.

