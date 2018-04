Andris Nelsons maakt van Mozart een bleekneusje

Nelsons is de kersverse Kapellmeister van het beroemde Leipziger orkest, dat zijn 275-jarige bestaan viert. In Leipzig staat Nelsons' naam in een fraai rijtje dirigenten, onder wie heel vroeger Felix Mendelssohn, en in de recente geschiedenis Herbert Blomstedt en Riccardo Chailly. Hij heeft voor deze aanstelling zijn agenda wat moeten oprekken; Nelsons vervult een ander chefschap bij het Boston Symphony Orchestra.

De klank van de accordeon zorgde voor een zweem nostalgie

Om de feestvreugde luister bij te zetten, was Thomas Larcher in de pen geklommen. In opdracht van het orkest componeerde hij 'Chiasma'. Grootse muziek, dit nieuwe werk, met futuristische kleurtinten die door de spelers flink werden uitgebuit. De Oostenrijker schreef voor groot orkest, maar o zo doorzichtig. Een bijzondere rol was weggelegd voor de accordeon. De klank van dit instrument zorgde voor een zweem nostalgie. Nelsons bracht op zijn beurt wat suspense in, en het resultaat was briljant.

Herkenbaar Blijde zuchten waren vanuit het publiek te horen toen de eerste maten van Mozarts Veertigste symfonie werden ingezet. De collectieve gedachte moet ongeveer zoiets zijn geweest: heerlijk, herkenbare muziek. De hoge verwachting die met Larcher was geschapen, werd gedeeltelijk ingelost. Waar Nelsons minder van houdt, is het laten vieren van de teugels. Het is chic - en een must -om bij Mozart iedere frivoliteit achterwege te laten. Maar met weldoordachte nonchalance gaat zo'n symfonie leven, nu bleef het bij een bleekneuzige lezing. In Tsjaikovski's Zesde symfonie, de 'Pathétique', zaten er meer kleuren op het palet. Deel voor deel werd in de juiste vorm gegoten en bevatte een gezonde kern. En hoewel het Gewandhausorchester niet spectaculair flexibel is, zelfs stug kan overkomen, klonken hier lef en passie door - nog steeds keurig binnen de lijntjes, dat wel. Een bewogen uitvoering, maar niet ontroerend. De nieuwste recensies van pop, klassiek, wereldmuziek en optredens vindt u in ons dossier.