André Rieu, een ongekend populaire 'showpony'

Hij draait zich om richting het overvolle Vrijthof, en beweegt zijn strijkstok en Stradivarius de lucht in. Nou, vraagt de 67-jarige violist het publiek met zijn ondeugende blik, zal ik nog maar wat spelen dan? Stampend en scanderend dwingt het publiek hem tot een toegift. André Rieu bindt in en zet een vrolijke wals in, terwijl gouden slingers en confettisnippers het overvolle plein op knallen.

Het is een toneelstukje dat zich keer op keer herhaalt tijdens de eerste avond van de jaarlijks terugkerende concertreeks in zijn woonplaats Maastricht. Iedere ronde staan er meer mensen op uit hun plastic klapstoeltjes. Om de armen voorzichtig in die van de buurvrouw te haken en mee te deinen op Verdi's La Traviata, of zich met een geliefde richting het podium te begeven voor een romantische dans.

Niet eerder werden er zo veel kaarten verkocht als voor deze dertiende editie, tijdens het dertigjarig jubileum van het meer dan zestig koppen tellende orkest. De Rieu-tiendaagse, die is uitgesmeerd over een periode van ruim twee weken, lokt in totaal tachtigduizend concertbezoekers naar Maastricht. En ook de horecaterrassen aan de rand van het plein puilen vanavond uit van dinerende gasten.

Tijdens de meeslepende pianonoten van La Ballade pour Adeline, oorspronkelijk van Richard Clayderman, vecht Christa Clever (67) met haar feloranje regenponcho. Het concert begon nat, maar nu verschijnen de keurig gekapte haren en feestelijke avondkleding weer onder de plastic capes vandaan.

© Merlin Daleman

Bijna zeven uur heeft ze in de trein gezeten, van het Duitse Neurenberg naar Maastricht, speciaal voor dit concert. Een klein offer voor het concert van je leven, lacht ze schouderophalend. Dat vindt ook haar man. Jarenlang droomde hij ervan een optreden van Rieu en zijn karavaan van musici bij te wonen. Maar zijn shows waren te ver, te duur, en bovendien iedere keer rap uitverkocht.

Dit keer was Clever er als de kippen bij, en met succes. Voor zijn zeventigste verjaardag, afgelopen maart, schonk ze haar man twee concertkaarten voor André Rieu op het Vrijthof. "Vanavond kan ik het beste omschrijven als een belevenis. De muziek is prachtig, maar het is zo veel meer dan dat."

Clever gebaart om zich heen. "De glitterjurken van de sopranen, het podium als een Griekse tempel, de grapjes waarmee hij de liedjes aan elkaar kletst. Wat hier gebeurt is niet te vangen in woorden. Zowel lichamelijk als financieel bewoog Rieu langs de afgrond, hij was oververmoeid en bijna failliet, en dat komt omdat hij zijn hele hebben en houden in deze spektakels stopt. Dat voel ik ook vanavond."

Megasucces Inmiddels is de orkestleider weer gezond verklaard, en schrijft hij weer zwarte cijfers. Dit jaar wist Rieu de 52ste plek te bemachtigen in de Top 100 van artiesten die wereldwijd het meeste succes hebben met hun tournees. Volgens het Amerikaanse muziektijdschrift Pollstar verkocht de violist vorig jaar 364.821 kaarten voor zestig shows in 46 steden. Daarmee verdiende hij 32,1 miljoen dollar bruto, en kan hij internationale sterren naar Zuid-Limburg lokken. David Hasselhoff bijvoorbeeld. Als de voormalige Baywatch-ster tijdens de zoveelste toegift op het podium verschijnt in een auto uit zijn vroegere tv-serie Knight Rider, gooit Dick Igounet (42) zijn armen in de lucht en springt mee met de hupsende Rieu. Stralend kijkt hij opzij, naar beneden, waar zijn moeder en haar partner slechts hun hoofden meebewegen met het nummer 'I've been looking for freedom'. Kun je één iemand op dit plein aanwijzen die geen grote lach op zijn gezicht heeft? De kapper uit Middelburg had niet verwacht dat hij het zó leuk zou vinden vanavond. "Mijn vrienden schamperden toen ze hoorden dat ik naar André Rieu ging." Zijn moeder is fan sinds 1987, het jaar waarin de violist zijn Straussorkest optuigde. "Het gaat slecht met haar gezondheid, en dus besloot ik honderdvijftig euro per kaartje neer te leggen en haar held te bezoeken." Igounet heeft geconcludeerd dat zijn omgeving ongelijk heeft. "Voor klassieke muziekexperts is Rieus repertoire misschien te bekend, te gepolijst, te Disney. Maar voor de rest van ons opent hij, juist door zijn manier van doen, een nieuwe wereld. En kun je één iemand op dit plein aanwijzen die geen grote lach op zijn gezicht heeft? Ik ook, ja, al heb ik ook een traantje moeten wegpoetsen." Een van de weinige jonge gasten van Rieu vanavond is Brock Janssen. Samen met zijn neefje en opa zit de 24-jarige muziekleraar uit het Australische Coffs Harbour op de eerste rij. Allemaal hebben ze het Straussorkest al eens gehoord, in hun thuisland, voor grootvader is het zelfs al de derde keer. Wat de magie van Rieu is? "Hij is een show-pony", zegt Janssen. "En puur muzikaal niet superbijzonder. Maar hij verenigt mensen en brengt vrolijkheid naar de mens. En wees nou eerlijk: is dat niet waar het bij muziek om zou moeten gaan?"

Massaconcerten in maastricht Voor de dertiende keer heeft violist André Rieu het Vrijthof in Maastricht omgetoverd tot een concertzaal in de openlucht. Van afgelopen donderdag tot en met 22 juli geeft hij er samen met zijn Johan Straussorkest tien concerten: op negen juli, 13 t/m 16 juli en 21 en 22 juli. Ter ere van het dertigjarig jubileum van het orkest zijn de concerten van 22, 23 en 30 juli ook te zien op het witte doek. Via satelliet worden de walsen, opera's en operettes van Rieu vertoond in zestig bioscopen in heel Nederland. Voor meer informatie zie andrerieu.nl.

