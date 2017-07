Amsterdam kijkt samen met zijn burgemeester naar Zomergasten

Voor Van der Laan is Zomergasten een mooie aanleiding om aan de hand van televisiefragmenten (onder meer) terug te kijken op zijn leven. En voor Amsterdammers die bijzonder met hun burgemeester begaan zijn, is het een aanleiding om als het ware gezamenlijk met hem mee te kijken.

Lees verder na de advertentie

Op zeker acht locaties in de hoofdstad, waaronder De Balie, het Scheepvaartmuseum, bioscoop De Uitkijk en Het Ketelhuis, staan schermen opgesteld.

Wij merken dat er een bepaalde behoefte is hier in de buurt om proostend samen te kijken

"Wij merken dat er een bepaalde behoefte is hier in de buurt om proostend samen te kijken", zegt Dafne van den Boom van bierbrouwerij Poesiat & Kater in Amsterdam-Oost, waar vanavond ook gekeken kan worden. "Hij is toch onze burgemeester. Hij heeft veel gedaan voor onze stad en we zijn trots op hem."

Niet live Zomergasten komt deze keer niet rechtstreeks. "Ik mag de week ervoor opnemen", zei Van der Laan onlangs op de lokale zender AT5."Dat vind ik belangrijk. Als mijn ziekte dan even opspeelt, is het geen beletsel voor het live-programma." Van der Laan zit op het moment van uitzenden vooral 'een beetje zenuwachtig te wezen of ik wel goed overkom', denkt hij, maar hij hecht eraan het ook allemaal niet te zwaar op te vatten. "Laten we vooral genieten van een mooie zomeravond." Zo zien ze het bij Poesiat & Kater ook, maar, zo zegt Van den Boom: "Het moet zijn wat het is. We doen geen tierelantijnen."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.