Amerikaanse Ranch Dip (uit Moskou)

Ruim tien jaar geleden verhuisde Zwen Harbers-Thijssen vanwege de baan van haar man Harry met het hele gezin naar Moskou. Dat werd het begin van een klassiek expat-bestaan, zij het zonder chauffeur of nanny.

“Rosinka was een compound met een hek eromheen en bewaking, ten westen van Moskou, naast een prachtig meer en een bos”, zegt Zwen. “Een soort superluxe Center Parks vonden we het. Onze drie kinderen gingen naar de internationale Britse school, ook op het terrein. Omdat ik geen werkvisum kreeg, zat ik net als de meeste vrouwen thuis. Daardoor hadden we wel tijd voor allerlei leuke dingen; wandelen en crosscountry-skiën, maar ook vrijwilligerswerk en het schoolbestuur.”

Daarnaast zat Zwen in allerlei buurtclubjes, met als favoriet: de boekenclub. “Tien dames, tien boeken per jaar, alles in het Engels. Na de boekbespreking met koffie en taart kwam er altijd wijn op tafel, plus Ranch Dip met wortel, bleekselderij en Russische augurken. Terwijl wij van thuis hagelslag, rookworst, appelstroop en kaneel meesleepten, werden de Amerikaanse dames helemaal hyper als iemand weer een grote hoeveelheid van deze pakjes dipsaus opgestuurd had gekregen.”

Ze heeft er een geweldige tijd gehad, al was er van een echt Russisch leven geen sprake, zo tussen de buitenlanders en met overal Engels als voertaal. Zelfs de lokale kampwinkel had vooral buitenlandse merken en de enige echt grote supermarkt in de wijde omgeving was nota bene een Franse Auchan. Maar heerlijk brood, goed vlees en goedkope wodka waren overal te vinden.

Zwen: “Toen we afgelopen jaar op vakantie gingen naar de VS hebben we uit nostalgie een paar doosjes Ranch Dip meegenomen en we vonden het opnieuw heerlijk. Wat zou het geweldig zijn om deze dip zelf te kunnen maken!”

Uit een amerikaans pakje : Hidden Valley The Original Ranch Dips mix Maltodextrine, zout, mononatriumglutamaat (E621), gedroogde ui, gedroogde knoflook, specerijen, gemodificeerd voedselzetmeel, minder dan 2% karnemelk, calciumstearaat, natuurlijke smaakstoffen (soja). Zelf toevoegen: 450 g zure room.

Zelf maken? Nodig voor 4 personen: Dressing: 1 bekertje zure room (125 g) 3 volle eetl mayonaise 1 sjalotje handje verse peterselie handje verse bieslook Recept gaat verder onder de afbeelding © Karin Luiten 1 knoflookteen zout & peper uit de molen optie: 2-3 eetl karnemelk Snipper de sjalot heel fijn, hak de kruiden, haal de knoflook door de knijper. Meng in een kom samen met zure room, mayonaise en eventueel karnemelk om te verdunnen. Laat minstens 2 uur (of een nachtje) intrekken. Rauwkostglaasjes: 6-8 bospeentjes 3-4 stengels bleekselderij 1 rode paprika Snij de wortel in de lengte in handzame repen, net als de bleekselderij (trek zoveel mogelijk de draden eraf) en de paprika. Verdeel de dressing over 4 glazen, steek de groentereepjes erin. Het pakje vonden wij thuis wel erg zout, en wij zijn bovendien fans van verse kruiden in plaats van gedroogde. Natuurlijk kunt u de hele boel op een schaal sorteren, maar geserveerd in vrolijke groenteglaasjes heeft u meteen een kek voorgerecht.

Tips: - Vooraf maken? Snij alle groente in reepjes, wikkel in nat keukenpapier en bewaar in plastic zak in de koelkast, dan blijft alles fris en fruitig. - Ook lekker: reepjes komkommer of augurk, 3 kerstomaatjes op een stokje. - Met extra karnemelk wordt de dressing dunner, ideaal als slasaus.

