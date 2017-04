Amerikaanse comedians helpen bij de nationale verwerking van Trump

Alle versprekingen en tegenspraken zijn weer koren op de molen van de komieken

Inmiddels is honderd dagen Trump een feit en helpen comedians als hofnarren met de verwerking. Stephen Colbert, Trevor Noah en Jimmy Fallon kunnen zijn stem en intonatie geloofwaardig imiteren. Elke komische show behandelt het honderddagenmoment. In het najaar sloot Trump als presidentskandidaat 'een contract met de Amerikanen' over wat hij allemaal binnen honderd dagen zou doen. Obamacare vervangen, een muur bouwen, belasting verlagen, infrastructuur versterken, China ervan langs geven. Bijna niets is gelukt. Inmiddels spreekt Trump over honderd dagen als een 'willekeurig, belachelijk moment'. Alle versprekingen en tegenspraken zijn weer koren op de molen van de komieken.

Zelfs de animatieserie The Simpsons wijdt een filmpje aan 'De Eerste Honderd Dagen'. Trump zit in bed te tweeten, zijn kapsel blijkt een langharig hondje. Rond hem titels als 'Het kleine grote bommenboek' en de reisgids 'Florida in 10 miljoen per dag'. Wat heb ik bereikt?, vraagt hij, om af te vinken: "Mijn golfhandicap verbeterd. 700 Twittervolgers erbij. Schieten op beren in winterslaap."

Zelfs de media hebben een haat-liefde verhouding met Trump

Amerika-deskundige Sara Polak denkt dat humor de ontlading biedt waar progressief Amerika naar snakt. "Het lijkt subversief maar is een alternatief voor protest of geweld."

Haar favoriet is actrice Melissa McCarthy die bij Saturday Night Live Trumpwoordvoerder Sean Spicer te kijk zet en agressieve persconferenties op het Witte Huis naspeelt. "Amerikanen willen van hun president houden. Lachen helpt en is goed voor de stabiliteit. Zelfs de media hebben een haat-liefde verhouding met Trump."

Bij de Simpsons wordt dochter Ivanka de volgende opperrechter. Haar oorbellen zijn dan in de aanbieding: voor duizend roebel.

