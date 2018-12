Amerika worstelt met seksistische kerstklassieker

Een onschuldig, flirterig duet. Zo kennen hele generaties Amerikanen de kerstklassieker ‘Baby, It’s Cold Outside’. Het nummer werd bekend door de film Neptune’s Daughter, in 1949. Maar wie zeventig jaar later, in het tijdperk van #MeToo, nog eens naar de tekst luistert, ontkomt toch niet aan enig ongemak. Een vrouw laat meermalen weten dat ze weg wil, maar de man accepteert dat niet, en blijft maar aandringen en avances maken. “Ik moet er echt vandoor.” “Maar liefje, het is koud buiten.”

En als de vrouw zich dan afvraagt “Wat zit er in dit drankje?”, dan kun je, in het tijdperk van Bill Cosby, die zijn slachtoffers drogeerde, helemaal niets anders meer kunnen denken dan: meisje, ren nú naar buiten en bel de politie!

Kerst-playlist Al een tijdje nam het gemor over het nummer toe. Dit jaar besloten een aantal radiostations dus dat het eindelijk eens tijd werd om de knoop door te hakken, en schrapten ‘Baby, It’s Cold Outside’ van hun kerstplaylist. Zoals KOIT uit San Francisco. “Ik ontving honderden klachten over het nummer”, vertelde directeur Brian Figula aan CNN. Onder andere van vrouwen die vertelden verkracht te zijn, en het nummer aanstootgevend vonden. Maar de klachten begonnen pas echt binnen te stromen toen bekend werd dat hij het nummer geschrapt had. Onder die druk besloot Figula het nummer toch weer te gaan draaien. Zo verging het de afgelopen weken meer radiostations. Het nummer portretteert juist een zelfstandige vrouw, die gevangen zit in de seksistische maat­schap­pe­lij­ke normen van de jaren veertig Ze zitten gevangen tussen twee kampen, die wel doen denken aan de Nederlandse Pietendiscussie. De ene kant benadrukt dat je het nummer in de context van zijn tijd moet zien, en dat het nooit seksistisch bedoeld is. De andere kant vindt dat geen excuus om slachtoffers van verkrachting ongevraagd te confronteren met kwetsende teksten.

Feministische bijval Toch is er juist ook vanuit feministische hoek bijval voor het nummer. Daar wordt vaak aangestipt dat de tekst van de vrouw niet ‘Nee, nee, nee’ is, maar ‘Ik zou nee, nee, nee moeten zeggen.’ Nogal een verschil. Het nummer portretteert juist een zelfstandige vrouw, die gevangen zit in de seksistische maatschappelijke normen van de jaren veertig, maar die toch naar manieren zoekt om haar seksualiteit te uiten. De discussie lijkt voorlopig nog niet beslecht. Wie die discussie wil ontlopen, kan natuurlijk ook doen wat moderne ouders doen met sommige verhaaltjes van Jip en Janneke: gewoon de rollen omdraaien. Want het liedje schrijft niet voor dat de man altijd degene is die moet aandringen. Zo probeerde Miss Piggy al eens Michael Bublé te schaken. Sterker nog, in die film uit 1949 zit óók al een alternatieve versie, waarin juist een vrouw de man probeert over te halen. En dat drankje? “Dat was toen een standaardgrap”, reageerde de inmiddels 74-jarige dochter van Frank Loesser, de songschrijver. “Maar Bill Cosby heeft het voor iedereen verpest.”

