American Gods: een origineel idee dat rommelig is uitgevoerd

De Verenigde Staten zijn een smeltkroes. Door de eeuwen heen vormden immigranten samen één land, onverdeeld, onder God. Ooit werd de landmassa ontdekt door Vikingen. Europeanen zochten er een beter leven. Zij importeerden slaven uit Afrika. En Mexicanen pogen nog altijd de Rio Grande over te steken.

En elk van die volkeren bracht een eigen geloof mee. Een eigen God. Deze Oude Goden dreigen uit te sterven, nu er steeds minder gebeden wordt. In hun plaats kwamen moderne afgoden: media, technologie, de vrije markt.

Op een dag besluit Wodan daar wat aan te doen. De oorlogsgod wil een strijd ontketenen met de Nieuwe Goden, om niet in de vergetelheid te raken en uit te sterven. Dat is uitgangspunt van het succesvolle fantasyboek 'American Gods' (2001) van Neil Gaiman, waarop deze serie is gebaseerd. Een origineel gegeven maar dat wordt nodeloos ingewikkeld uitgewerkt in het eerste seizoen van de serie van productiehuis Starz, te zien op Amazon Prime.

De formidabele Ian McShane speelt oplichter Mr. Wednesday/ Wodan/Odin, die ex-gevangene Shadow Moon (Ricky Whittle) rekruteert als assistent. Samen trekken ze door de VS, om de Oude Goden achter zich te krijgen. Zo komen ze langs de Slavische Czernobog, de Romeinse Vulcanus of de Germaanse vruchtbaarheidsgodin Ēostre. Deze roadtrip is omlijst door vertellingen van de Egyptische Ibis, die elke aflevering kort uit de doeken doet hoe die Oude Goden naar het Amerikaanse continent zijn gekomen. Leuk en sfeervol, maar het draagt nauwelijks bij aan het hoofdverhaal.

Niet subtiel, toch interessant

Want niet alleen duurt het erg lang voor de kijker in de gaten krijgt wat er precies aan de hand is, ook blijft onduidelijk waarom Shadow Moon de hoofdrolspeler is. Het wil niet helpen dat deze stuurs acterende Ricky Whittle volledig wordt overschaduwd door zijn collega's, met name door McShane als Wednesday en Pablo Schreiber als de Ierse leprechaun Mad Sweeney. De Nieuwe Goden Media (Gillian Anderson uit 'The X-Files'), Technologie (Bruce Langley) en hun baas Globalisering (Crispin Glover) krijgen gestalte dankzij de kleurrijke acteurs, hun personages worden echter nauwelijks uitgediept. Ondertussen worden twee van de acht afleveringen volledig verkwist aan onnodige flashbacks. Er gebeurt een hoop in deze rijk vormgegeven sciencefictionserie, maar het eigenlijke plot moddert tergend langzaam voort.

Daarbij zijn makers Bryan Fuller en Michael Green niet voor subtiliteit gegaan. De vettig aangezette, voortdurend dreigende soundtrack irriteert en het geweld is volledig over the top, met uit elkaar gereten lichamen die de lens besmeuren. Ook de politieke ondertonen liggen er met het lynchen van de zwarte Shadow Moon (racisme), het nazi-achtige, hyperblanke dorp van Vulcanus (wapenwetgeving) en het neerschieten van Jezus door grenswachters (migratie, religieus fanatisme) pindakaasdik bovenop.

Toch is de serie een interessant onderzoek naar wat voor samenleving de Verenigde Staten was, is en wil zijn. Het is prachtig vormgegeven, en boeiend om te zien hoe het bonte gezelschap godheden gestalte heeft gekregen. Aan het eind heb je alleen het gevoel pas halverwege het eerste seizoen te zijn. Potentie is er zeker. We zullen alleen geduld tot de volgende reeks moeten hebben. En anders dat boek van Gaiman maar eens opsnorren.

American Gods is te bekijken via Amazon Prime.