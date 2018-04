Amateurschilders oefenen graag op Máxima

Al jaren is Máxima het populairste lid van het koningshuis. In 2001, toen ze nog verloofd was met prins Willem-Alexander, streefde ze koningin Beatrix al voorbij. Hoewel Willem Alexander op een groeiende sympathie kan rekenen sinds hij koning is, staat zijn echtgenote onverminderd bovenaan in de populariteitspolls.

Ook onder de 1,7 miljoen amateurschilders die Nederland telt, is het portretteren van de fotogenieke Máxima een favoriet thema. "Hobbyschilders oefenen graag op bekende Nederlanders", zegt Geert Franssen van de Stichting Stimulering Amateur Schilderkunst. "En Máxima is met haar uitstraling een dankbaar onderwerp."

Op vele manieren wordt ze geportretteerd: als koningin, als moeder van drie dochters, als echtgenote, als mode-icoon, maar vrijwel altijd zo levensecht mogelijk. Amateurschilders maken zelden abstract werk, al durven ze zich wel enige artistieke vrijheid te permitteren, door Máxima bijvoorbeeld af te beelden met een oranje kapsel. Dat ze een rijke inspiratiebron is voor hobbyschilders, bleek ook op de Máxima-tentoonstelling in het Coda Museum in Apeldoorn in 2010. Daar waren de tweehonderd beste portretten te zien van een wedstrijd, die was georganiseerd door het kunsttijdschrift Atelier.

Wat maakt het zo uitdagend om Máxima te schilderen? En wat is het moeilijkste aan haar om uit te drukken in verf? Zijn het haar ogen? Of haar mond?

Trouw vroeg drie schilders wat er komt kijken voor een geslaagd portret.

Omdat vaak het accent ligt op haar koninklijke uitstraling, wilde ik haar als moeder portretteren van drie dochters. Gewoon een moeder, zonder sieraden en met uitgroei in het haar, die haar dochters de grootste schat vindt in haar leven. Ik heb de prinsesjes daarom op een grote parel afgebeeld. Het schilderij heeft ook als titel 'Deze parel is mijn schat'. Tot mijn verrassing werd het genomineerd en kwam het op een tentoonstelling te hangen. Dat was in 2010 en sindsdien beheerst schilderen mijn leven. Ik krijg inmiddels zo veel opdrachten, vooral portretten, dat ik er nu een voltijdsbaan aan heb, terwijl ik nooit schilderles heb gehad. En dat allemaal door dit portret van Máxima. Het moeilijkste vond ik om haar uitstraling weer te geven: haar liefdevolle, belangstellende blik en die sprankeling in haar ogen. Ik was destijds als beginneling heel tevreden met het resultaat, maar nu niet meer."

"Dit schilderij van Máxima heeft een speciale betekenis voor mij. Daardoor ontdekte ik dat ik portretten kon schilderen. Van jongs af aan heb ik altijd getekend. Ik had wel eens een bloempje geschilderd en een landschap, maar aan portretten had ik me nog nooit gewaagd. Tot ik een oproep zag voor een wedstrijd om Máxima te schilderen. Dat wilde ik wel eens proberen, ook omdat ik haar een heel bijzondere vrouw vind. Ik heb gekozen voor een donkerbruine, ruwe onderkleur. Daar steekt haar terracottakleurige bloes mooi tegen af.

Ik wilde niet heel precies een plaatje van Máxima naschilderen, dan kun je net zo goed een foto maken. Het moest iets origineels worden. Zo kwam ik op het idee om haar met haar gezin af te beelden op het strand; daar had ik foto's van gezien. En dan daarboven haar portret in de lucht. Met een paar penseelstreken wilde ik haar gezicht neerzetten en dat is gelukt. Het was meteen Máxima, lekker los geschilderd, een beetje impressionistisch. Daar hou ik van. Dat losse past ook bij haar. Met het gezin op het strand was ik ook met een paar streken klaar. Je herkent Máxima meteen aan haar blonde lokken in de wind. En ze heeft iets koninklijk blauws aan. Wat ik nog het lastigste vond is dat ze zo mooi is. Het is gemakkelijker om een lelijke vrouw te schilderen. Het is al gauw goed als ze iets mooier uitvalt. Máxima kún je niet mooier afbeelden. Er is eerder kans dat je haar wat lelijker maakt."

"Ogen vind ik altijd leuk om te schilderen. En bij Máxima met haar mooie, sprekende ogen is dat toch wel de grootste uitdaging. Ze zijn goed gelukt. Meer moeite had ik met haar neus en mond. De uitstekende delen van het gezicht zijn nooit echt gemakkelijk om te schilderen. Ik heb dit schilderij van Máxima gemaakt voor een wedstrijd en er ook een prijs mee gewonnen. Het is een combinatie van water- en acrylverf. Dat zie je niet zo vaak. Ik heb eerst geaquarelleerd en er daarna met acryl reliëf in aangebracht.

Jannette in 't Veld (51)

Woont in Dordrecht en is lerares op een basisschool

"Ik schilderde altijd maar dieren, maar wilde wat meer uitgedaagd worden. Daarom ben ik op schilderles gegaan, ook om te leren hoe je portretten schildert. Ik vroeg me af of ik dat wel zou kunnen. Ik heb er geleerd dat het voor een treffend portret belangrijk is om goed te kijken naar de persoon die je wilt afbeelden. Máxima zie je regelmatig op tv en op foto's. Daardoor heb ik haar uitgebreid kunnen bestuderen. Wat me vooral opviel, is dat ze een bijzonder lachje heeft en een flonkering in haar ogen krijgt als ze mensen aanspreekt.

Máxima is nog natuurlijker in zwart-wit

Ze is een kleurrijke en warmbloedige vrouw en daarom leek het mij wel een uitdaging om haar met zwarte en witte acrylverf te schilderen. In kleur wordt het al gauw een voorspelbaar portret. Zo heb ik van Beatrix wel eens een pointillistisch stippeltjesportret gemaakt met wattenstaafjes, wat ook niet voor de hand ligt. Met de haren van Máxima was ik het snelst klaar. Die heb ik met een paar zwarte vegen lekker zwierig laten hangen, zoals we haar vaak zien. Op de ogen heb ik echt mijn best gedaan. Die zijn heel belangrijk om het Máxima-effect te krijgen. Ik vind ze goed gelukt. Ze stralen je tegemoet. Meer moeite had ik met haar mond, maar monden zijn altijd moeilijk. Wat ik mooi vind aan dit portret is dat Máxima zo naturel oogt. Omdat het zwart-wit is, zie je ook geen make-up, wat haar nog natuurlijker maakt. Ze ziet er ook ontspannen uit, precies zoals ze is."