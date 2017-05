Amateurarcheoloog krijgt platform voor zijn schatten

Muntjes, speldjes, scherfjes: de vondsten van amateurarcheologen belanden vaak op zolder. Maar dat is niet langer nodig. Sinds deze week is er PAN, ofwel Portable Antiquities of the Netherlands: een online databank van vondsten van amateurarcheologen. Inmiddels zijn er tienduizend objecten gemeld, waarvan er nu zo'n zevenhonderd online staan.

Hobbyisten komen op plekken waar be­roeps­ar­che­o­lo­gen niet komen Nico Roymans, hoogleraar archeologie

Die site is leuk voor amateurarcheologen, die nu hun schatten met de wereld kunnen delen, maar hij kan ook de wetenschap vooruit helpen, zeggen initiatiefnemers Stijn Heeren, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en hoogleraar archeologie Nico Roymans.

"Hobbyisten komen op plekken waar beroepsarcheologen niet komen", zegt Roymans. En juist die vindplaatsen zijn interessant voor de wetenschap. "Archeologen hebben maar een beperkt aantal opgravingen per jaar," zegt Heeren. "Dan kun je één mooie vondst doen, maar of die in de regio veel voorkomt, valt lastig te zeggen. Met PAN kunnen we veel beter inschatten wat in een streek thuishoort, wat zeldzaamheden zijn en wat is geïmporteerd van ver weg".

Everzwijn. Beeldje. 2de of 1ste eeuw v. Chr. © RV

Musketkogels Het idee om de vondsten van amateurarcheologen systematisch te documenteren komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk. De online databank aldaar bestaat bijna twintig jaar en bevat meer dan een miljoen objecten. Wetgeving stond een Nederlandse variant lange tijd in de weg: zoeken met een metaaldetector was verboden. "Het werd wel gedoogd, maar als wetenschapper een website opzetten kon eigenlijk niet", zegt Heeren. Sinds vorige zomer mag het wel, dus konden Roymans en hij aan de slag. Elk archeologisch object vertelt een fantastisch verhaal Nico Roymans, hoogleraar archeologie Er is nog een reden dat een databank als PAN hoogtijd werd. "De metaaldetector kwam eind jaren zeventig breed beschikbaar", zegt Heeren. "De jonge mannen van toen zijn nu op leeftijd en beginnen te overlijden. We moeten ze spreken, zodat ze op de kaart - soms bij benadering - hun vondstlocaties kunnen aanwijzen." Sinds kort is er een PAN-team dat bij de amateurarcheologen langsgaat om hun vondsten te documenteren. Vervolgens bepalen specialisten de wetenschappelijke waarde en afkomst. Zijn de objecten geüpload naar de database, dan gaan ze terug naar hun vinders. Wangklep van een Romeinse helm of militair gezichtsmasker. 1ste eeuw n. Chr. © RV Enthousiast praten Heeren en Roymans over hun project, maar ze zijn pas net begonnen. "Elk archeologisch object vertelt een fantastisch verhaal", zegt Roymans. "Simpele musketkogels vind je overal wel", vult Heeren hem aan. "Maar als iemand met een hele zak kogels van één akker aankomt, vinden we misschien wel een oud slagveld terug." Harrie Sanders © RV

Amateurarcheoloog Harrie Sanders (59) uit Gelderland "De kick van het vinden, blijft. Ook na 25 jaar. Als je een Romeinse munt vindt waarop je het kopje van de keizer nog ziet, is dat prachtig. Mijn mooiste vondst is een gouden Romeinse ring, ingelegd met een gemsteen. Ik houd zeven akkers bij, dat geeft een goed overzicht. Elk jaar komen er nieuwe objecten boven als de grond wordt omgeploegd. Het zoeken is inspannend, maar ook ontspannend. Ik doe het alleen, lekker buiten. Ik vond weleens scherfjes, maar ik herkende ze niet. Later bleek dat die van de Romeinen waren geweest Harrie Sanders "Koptelefoon op en luisteren naar de piepjes van de detector. Als kind moest ik meehelpen op het land. Ik vond weleens scherfjes, maar ik herkende ze niet. Later bleek dat die van de Romeinen waren geweest, dat vond ik dat geweldig. Met PAN kan ik te weten komen wat ik heb gevonden, en wetenschappers krijgen beter inzicht in het verspreidingsgebied van archeologische voorwerpen." Tekst loopt door onder afbeelding. Michiel Bill © RV

Amateurarcheoloog Michiel Bil (40) uit Zeeland "Op mijn zesde liep ik al rond met een speelgoeddetector. Als je dat virus eenmaal te pakken hebt, kom je er niet meer vanaf. Ik heb een kantoorbaan bij de provincie Zeeland, heerlijk om na m'n werk even een uurtje te zoeken. En in het weekend ben ik eigenlijk ook altijd op pad. De streekhistorie van Zeeland interesseert me enorm en als je iets vindt dan triggert dat om door te gaan. "Het zijn vooral munten die ik vind, maar ik heb ook een paar mooie zegelstempels, riemtongen en pelgrimsinsignes opgegraven. Laatst vond ik een bijzondere fibula, een soort mantelspeld. Bij PAN waren ze daar heel blij mee: zulke spelden waren al eens in Friesland gevonden, maar nog nooit in Zeeland. Het is fantastisch om zo als amateurarcheoloog bij te kunnen dragen aan wetenschappelijk onderzoek."

