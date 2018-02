Altijd maar die VPRO-jongens met hun reis langs, door of over iets heen

Arjen Lubach is ook weer scherp begonnen aan zijn inmiddels achtste seizoen ‘Zondag met Lubach’. Tim den Besten heeft het van online tot ‘on screen’ geschopt met zijn interviewprogramma ‘Tims ^ Tent: maar dan in een bungalow’. Hij heeft niet de geijkte gasten, en tussen de ironische gesprekjes en activiteiten door legt hij toch een hoop bloot.

De Britse documentairemaker Louis Theroux past ook prima bij de VPRO-jongens. (Mannen, maar ze zijn zo jongensachtig). Ook hij gaat semi-stuntelig ontwapenend met mensen in gesprek. Hij krijgt fascinerende verhalen boven water, juist omdat hij afwijkende mensen zo serieus neemt en zich niet boven hen stelt.

‘Dark States’ bewijst het verval van Amerika. Het gaat over plekken waar de wapenhandel, mensenhandel of drugs­ver­sla­ving overheersen.

Zijn nieuwe driedelige reportageserie ‘Dark States’ is nog shockerender dan zijn series over subculturen van gevangenisbewoners, pornosterren of bodybuilders. ‘Dark States’ bewijst het verval van Amerika. Het gaat over plekken waar de wapenhandel, mensenhandel of drugsverslaving overheersen. Vrijdag was hij in het oude industriestadje Huntington, waar één op de vier (!) volwassenen — moeders, kinderen, mannen — verslaafd is aan heroïne of een ander opiaat. Bijna zes mensen per dag hebben een overdosis. Het begon allemaal met een verslaving aan pijnstillers die dokters massaal voorschreven als iemand leed onder het zwaar lichamelijke werk. Donald Trump beloofde de industrie terug te brengen in dergelijke steden, maar de kans is groter dat hij Huntington inmiddels tot de shitholes rekent.

Zuid-Amerika Ik trek de VPRO-lijn even door. Volgende maand begint Zuid-Amerika-correspondent Stef Biemans aan zijn tv-reis ‘Over de rug van de Andes’. Hij moet 7000 kilometer gebergte en zeven landen door reizen om te ontdekken ‘hoe het nu gaat met de Zuid-Amerikaan’. Het begint bekend voor te komen, dat concept. Benodigdheden: 1) Een correspondent die de lokale taal spreekt. 2) Een meetlint en een landkaart. Valt daarop een logische, meanderende lijn te leggen: bingo. De rivier de Yangtze voldeed. De Andes ook. Zou Thomas Erdbrink ook met een meetlint de kaart van Iran afspeuren voor een project? Wie past er nog meer in het rijtje slanke, zachtaardige, intellectuele VPRO-jongens met peinzende tred en licht gebogen rug? O ja, Jelle Brandt Corstius. Die zou na zijn #MeToo-coming out en robotserie ‘Robo Sapiens’ ook weer aan het reizen kunnen zijn, ergens dwars door of overheen. Hij kent de meetlinttechniek al; hij reisde de Wolga af in ‘Van Moskou tot Moermansk’ (2012). En we hebben nog onze man in Teheran. Zou Thomas Erdbrink ook met een meetlint de kaart van Iran afspeuren voor een project?