Altijd al koninklijke kunst aan de muur willen hebben? Dat kan.

Het topstuk is een voorstudie van Rubens. De tekening van zwart en wit krijt, al generaties in de familie, zou ooit bij prinses Christina aan de muur hebben gehangen. Afgebeeld is een halfnaakte jongeman die zijn spieren aanspant om een zware last boven zijn hoofd omhoog te duwen. Het was een schets voor het altaarstuk ‘Kruisoprichting’ dat Rubens in 1610 schilderde, te zien in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen.

Wie het werk wil kopen, moet wel een dikke portemonnee meenemen met 2 à 3 miljoen euro erin. De rest van de aangeboden Oranje-collectie is betaalbaarder. De overige twaalf tekeningen van oude meesters, Chinees porselein, serviesgoed en zilverwerk brengen samen waarschijnlijk maximaal een miljoen euro op.

De Oranjes veilen vaker kunst uit hun privécollectie. Daar zijn ze vrij in. Er ontstaat wel geregeld ophef over, zoals in 1988, toen prins Bernhard twee schilderijen verkocht. Hij had gezegd dat hij de opbrengst – 700.000 euro – zou schenken aan het Wereld Natuurfonds, maar stak het geld in een privéproject.

Al verdwijnen er af en toe artistieke objecten uit Nederlandse paleizen, de Oranjes verkwanselen hun kunst niet. Integendeel, prinses Beatrix geldt als groot liefhebster. De Stichting Kunstweek plaatste haar deze week nog op een lijst van honderd belangrijkste particuliere kunstverzamelaars van Nederland.

