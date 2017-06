Alt J doet veel te moeilijk

Flauw, doch illustratief: dat knisperende kampvuurtje in de mix, even na de eerste minuut van de derde plaat van Alt J, klinkt verdacht veel als gesnurk. Het Britse artrocktrio bedoelt het vast niet zo, maar het maakt het erg verleidelijk om meteen het trefwoordje ‘slaapverwekkend’ van stal te halen.

De band is goed in moeilijk doen om het moeilijk doen, met muziek tjokvol details, tussen een fijnmazig breiwerk van akoestische gitaarklanken en de nasale zang van Joe Newman.

Dat recept bracht op de vorige twee platen veel moois, maar op deze ernstig wisselvallige derde slaan ze net even te vaak de plank mis. Waarom waren er twintig gitaren nodig voor die vreemde herinterpretatie van ‘House of the Rising Sun’?

Nét als je je geduld begint te verliezen met dit pseu­do-in­tel­lec­tu­e­le geneuzel in muziekvorm slaat de plaat om

Waarom is de vettige kitsch op afsluiter ‘Pleader’ tot het lachwekkende doorgevoerd? Waarom doet Alt J zich anders voor dan de band is, op de lelijke rocker ‘Hit me like that snare’?

Maar nét als je je geduld begint te verliezen met dit pseudo-intellectuele geneuzel in muziekvorm slaat de plaat om. De wiegende herhaling van ‘Deadcrush’ is al mooi, net als het breekbare ‘Last Year’, maar het is vooral het bedwelmende ‘Adeline’ dat met kop en schouders boven dit album uitsteekt.

Het kan zo simpel zijn: minutenlang die hypnotiserende triolen, waarna strijkers en koortjes ze langzaam naar een hoger plan tillen. Je zou willen dat Alt J op deze teleurstellende derdeling vaker voor de eenvoud had gekozen.

