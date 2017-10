Als The Rolling Stones zelf dat beetje extra niet meer kunnen geven, doen hun nummers dat wel

De belofte van eeuwige jeugd is hét geheim van de rock 'n roll. Vooropgesteld: oud worden zoals Mick, Keith, Ronnie en ja, zelfs Charlie? Velen zullen onmiddellijk tekenen bij het kruisje. Dat zien is geloven, en dat zien is naast hun onsterfelijke muziek de reden waarom de band nog steeds voetbalstadions vol trekt, 57 jaar na die toevallige ontmoeting op een treinperron tussen Jagger en Richards.

Ach, die leeftijd, hou toch op. Want wat zagen ze er fantastisch uit, met die uit graniet gehouwen koppen van ze. Daarbij heeft Mick Jagger op zijn 74ste nog altijd een rubberen lichaam, dat hij zaterdagavond van voor naar achteren, van links naar rechts over dat reusachtige podium slingerde. Vanaf de kruisvormige catwalk is hij oppermachtig, Jagger laat vanaf opener 'Sympathy for the Devil' tot afsluiter 'Satisfaction' iedereen uit zijn handen eten. Keith Richards (73) heeft nog steeds die onvervalste nukkige fuck you-houding. Dat zijn gitaartonen er soms volkomen naast vallen? Boeiend, hij doet gewoon waar hij zin in heeft, met die brede grijns op zijn smoel. Ronnie Wood (70) definieert zonder enige moeite hoe een rockster op het podium moet staan, kleurrijk gekleed, wild schmierend, de juiste grimas op het gelaat bij het uitwringen van zijn gitaar. En Charlie Watts (76)? Ach, Watts. Ook een held, daar niet van, maar de enige waarvan je denkt, die is wel toe aan zijn pensioen.

Wellicht maken de Stones de veertig in Nederland ook wel vol, en waarom niet?

En niet zozeer omdat hij wat betreft uitstraling de zwakke schakel is. Ook omdat de stramme drummer - en daarmee de band - lang niet meer zo vlamt als voorheen. Watts houdt maar ternauwernood de kar op de rails, en kan niks extra’s meer geven. Want hoe leuk het ook was om de Stones te zien spelen, soms sluipt iets ongemakkelijks in hoe deze mega-act door hun eigen geschiedenis ploegt. Zo’n 'Paint it Black': je wilt dat het nummer naar het extatische opstijgt, maar dat gebeurt niet meer. Die vlakke dynamiek binnen de nummers zorgde er zaterdag vaker voor dat de spanningsboog slapjes bleef bungelen, en dat nummers als 'Miss You' of 'Start me Up' zelfs eentonig werden. Het concert spetterde een stuk minder dan op Pinkpop, drie jaar terug, toen de band voor het laatst in Nederland speelde.