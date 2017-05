Als je overluid wordt, ben je overleden

Gelukkig kan ik zoiets opzoeken. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (het meest uitgebreide woordenboek ter wereld, kortweg WNT) vermeldt het woord (weliswaar in de vorm 'overluien') in de betekenis van het luiden van klokken over de dode. Met een citaat: 'Er zijn plaatsen, waar de aanzienlijken bij hunn' dood drie dagen overluid worden.'

Blijkbaar ging het dus oorspronkelijk om een werkwoord met lijdend voorwerp: je kon 'iemand overluiden'

Het WNT merkt nog op dat het figuurlijk gebruikt wordt in 'de doodsklok over iets luiden.'

Waarschijnlijk is daarbij het voorzetsel 'over' ('(de klok) over iemand luiden') eerst achterzetsel geworden, misschien via 'de klok erover luiden', en vervolgens is het achterzetsel in het werkwoord opgenomen.

Daarbij hebben we meteen de enige overeenkomst met het woord 'overlijden'. Dat komt namelijk van het oude woord 'lijden' ('liden') voor 'gaan, weggaan,' waarin ook het achterzetsel 'over' opgenomen is. Dat woord 'lijden' in die betekenis is uitgestorven, maar het leeft nog voort in '(een tijd) geleden' en in 'verleden.' De betekenis 'verdragen' heeft misschien te maken met het woord 'leed' (van het Duitse Leid), dat (ten onrechte) gevoeld werd als de verleden tijd van lijden.

