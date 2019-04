Als je ontkent elitair te zijn, verwaarloos je alles wat daarbij hoort

Sander Schimmelpenninck en ik kennen elkaar sinds we studeer- den en kwamen elkaar daarna geregeld tegen in het Amsterdamse. We dachten allebei het onze over elkaar. Hij: wat houdt dat eigenlijk in, predikant op de Zuidas? Ik: wat moet je als hoofdredacteur van zo’n zakenblaadje als Quote? Maar al pratende ontdekten we gemeenschappelijke gedachten. We zijn ons ten volle bewust dat we onderdeel zijn van een bevoorrechte klasse en staan daar kritisch tegenover. Er was een gedeelde ervaring en een gedeelde analyse. Dus moest dat gedeelde appèl, het boek, er ook komen.

In vier fictieve personages brengen we types jonge mensen uit de economische elite samen die we zoal tegenkomen. Daar hangen we ons betoog aan op. Dat kwam tot stand na lange wandelingen in Kroatië, waar Sander graag verkeert, en in ‘mijn’ stad Valencia. We hebben het in het boek niet over de politieke of de culturele elite, maar over de economische elite, niet de veelbesproken 1 procent maar de 5 procent meest vermogenden. Die ontkent elite te zijn. Vraag 400 leden van Minerva wie denkt dat ze ertoe behoren en twee steken hun vinger op. Bij dat ontkennen hoort ook het verwaarlozen van alles wat verder bij zo’n geprivilegieerde positie hoort. Noblesse oblige bestaat nauwelijks meer.

De werking van de economie wordt als wetmatigheid gezien, alsof er niets te kiezen valt



Ondertussen manifesteert de economische elite zich nadrukkelijker dan voorheen. Ze trekt zich ook steeds meer terug in hun eigen cocoon, in eigen compounds. Nederland wordt een splitscreen-samenleving. De segregatie tussen de verschillende economische klassen begint al op de kinderopvang. Tegen de tijd dat hun zonen en dochters achttien zijn staan die met 4-0 voor op die van minder vermogenden. Bij werkelijk liberalisme zouden ze evenveel kansen moeten hebben.