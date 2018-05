Als ik moeilijk doe, wil dat niet zeggen dat ik doe alsof ik moeilijk ben

Er zijn altijd goedwillende lezers die mij allerlei alternatieven aan de hand doen om de bewuste taalvorm te vermijden, maar er zijn ook altijd lezers die een beetje korzelig reageren. 'Doe niet zo moeilijk man,' schreef mij laatst zo'n lezer. Ja sorry, maar dan denk ik meteen: 'Hoe zit dat eigenlijk in elkaar, 'moeilijk doen'?' Dat is nog niet zo duidelijk.

Als ik moeilijk doe, wil dat natuurlijk niet zeggen dat ik doe alsof ik moeilijk ben. Maar het drukt ook niet meteen uit dat mijn handelen zelf moeilijk is, of dat ik iets 'op moeilijke wijze' doe. Het is meer het resultaat van mijn handelen dat door de lezer als moeilijk gekarakteriseerd wordt. Interessant!

Bij nader inzien heb je die betekenis bij meer werkwoorden die een resultaat uitdrukken. Als je zegt 'Hij schrijft moeilijk,' kan dat twee dingen betekenen: zijn schrijfhandelingen zelf gaan moeilijk (hij heeft er moeite mee), of dat wat hij schrijf (het resultaat) is moeilijk. Hetzelfde zie je bij 'moeilijk praten,' 'moeilijk tekenen' of 'moeilijk zingen.'

Bij 'moeilijk doen' heb je niet die twee betekenissen. 'Moeilijk' kan alleen betrekking hebben op het resultaat. Hetzelfde zie je bij 'gek doen' en 'aardig doen.'

Blijkbaar heeft 'doen' te weinig betekenis voor een extra bepaling. Zet je die er toch bij, dan activeer je een resultaatbetekenis, waardoor je iets hebt waar de bepaling op toegepast kan worden.

Ik probeer dus nooit moeilijk te doen, maar eerder gemakkelijk. Het resultaat moet te begrijpen zijn.

