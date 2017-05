Als het over 'ik' gaat, gaat het niet per se over mij

Hannah van Binsbergen: Het 'ik' is veel minder consistent dan je zou vermoeden

"Mijn werk gaat wel heel veel over ik, maar daarmee niet per se over mij. Ik trek het 'ik' het liefst uit elkaar om te laten zien dat de betekenis ervan een veel minder consistent geheel is dan je zou vermoeden. Soms voer ik in een gedicht bijvoorbeeld mijn eigen naam op, om de vervagende grenzen tussen de eigen stem en die van de ander te laten zien. In het gedicht hieronder kun je Julia en Sylvia lezen als twee individuen maar ook als twee schaduw- of lichtkanten van dezelfde persoon. In mijn werk stroomt ik ook nog eens de hele tijd tussen heden en verleden door. Mijn collega Alfred Schaffer dicht altijd in de derde persoon. Ik zou juist zeggen: accepteer dat 'ik' in de poëzie altijd meerdere personages zijn, meerdere perspectieven tonen. Die meerstemmigheid vind ik belangrijk. Ik denk dat je dáár niet zonder kan."

VOORSPELLINGEN VAN JULIA EN SYLVIA

Toen ik nog een verre ster was

oog in oog met de aardbol, in die schone tijden

bestudeerde ik magie. Nu ben ik opgehouden met studeren

en als me dat een dode ster maakt

hoef ik dat niet te zeggen. Dan weten jullie dat al.

Julia, zullen we een wandeling maken?

Ik dacht het niet. Ik sta in een grasveld en dit is het moment.

Ik ben in een grasveld in het Florapark ik ben vijf jaar oud

en iemand heeft net de smakkende mond van mijn broer gefotografeerd.

In een grasveld in de mond van mijn broer in het weekend in een verre ster.

Ik sta in dit grasveld en dit is het moment.

Moet ik ze vertellen hoe ik op zal komen, detectiveroman in de aanslag

in een lichtblauw t-shirt met een zakrevolver op zoek naar bewijs

met een verlangen naar een ongeëvenaarde zoektocht

of weten ze dat al?

Langs het grasveld

over de rivier

wil niemand leren hoe hij moet leven.

En ik sta in een grasveld en leer voor het eerst

hoe raak ik moet slaan.

Ik heb de auto van de buren gestolen. Het is vrijdagavond en dit is

het moment.

Hoe heb ik kunnen denken dat het niet gemerkt zou worden.

Was ik maar hier om me bij te staan.

Ik hoor voetstappen achter de linkermuur en ik heb de auto van de

buurman gestolen.

Hij staat in mijn slaapkamer. Iedereen weet dit.

Ik vroeg gewoon aan Sylvia of ze nog wist wie haar vrienden zijn

ik sta tegenwoordig aan de andere kant.

Ik denk oprecht dat ik het niet slechter zou doen onder criminelen

dan onder de wet. Ik ben een gretig leeg glas een gretige lezer

ik weet alleen

dat het nu moet gebeuren.

Aan de oevers van deze vieze rivier

wil niemand leren hoe hij moet leven

aan de onvindbare oevers mijn vuile rivier

mijn ongegronde grote avontuur je weet het al want het is simpel

Julia is goed. Sylvia is slecht. Kijk omhoog: er is geen avontuur.

Kijk omlaag: een verre ster zweeft op een avond oog in oog met een groot geheim.

Achter de linkermuur en iedereen weet dit.

Ik kom je huis binnen maar

ze komen ook mijn huis binnen. Ze zoeken mij, en is dat niet waarnaar

ik al die jaren heb verlangd?

Een samenhang te zoeken in de gewonde literatuur

van het dagelijks leven. Iemand een verbanddoos aan te reiken en samen

op de vlucht te gaan als iedereen ons waarneemt

vanaf iedere denkbare plaats.

Kijk over je schouder,

ook ik ben slecht, ik ben in het bezit van een wapen.

Maar vuistgevechten

bezitten de puurheid van een kinderlied

gedragen door een warme windvlaag

van 1998 naar

mijn vuile rivier.