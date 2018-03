Als het aan de recensenten van Trouw ligt, worden dit de winnaars van de Oscars

Met een pot koffie kan het lukken: wakker blijven voor de 90ste uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen van de Verenigde Staten. Zondagnacht live te zien op Net 5 vanaf 02.30 uur tot 06.00 uur, al kan het uitlopen. Bijvoorbeeld als er gerommeld wordt met enveloppen, zoals vorig jaar, toen eerst per abuis ‘La La Land’ werd uitgeroepen tot beste film van 2017 en daarna pas ‘Moonlight’.

Zoals altijd is de Oscar-uitzending ook interessant vanwege de politieke en maatschappelijke statements die er worden gemaakt. Twee jaar geleden ging dat vooral over het ontbreken van zwarte of gekleurde acteurs en actrices onder de genomineerden. Dit jaar zal vooral veel aandacht uitgaan naar reacties op de #MeToo-discussie over seksueel misbruik binnen en buiten de filmwereld. Niet dat alle actrices zoals bij de Britse Bafta’s in het zwart zullen gaan. De oproep is wel om een speldje te dragen van de Time’s Up-beweging die is opgericht door onder anderen Meryl Streep. En de winnaar van vorig jaar voor Beste Acteur, Casey Affleck, die dit jaar de prijs voor de beste actrice had moeten uitreiken, is zondag niet aanwezig om discussie over beschuldigingen tegen hem van seksueel wangedrag te ontlopen.

Maar uiteindelijk gaat het om de films in de show die wordt gepresenteerd door komiek Jimmy Kimmel. Welke moet per se winnen, welke actrice en acteur verdienen het goudkleurige (tinnen) beeldje? Recensenten Belinda van de Graaf, Ronald Rovers en Remke de Lange tippen hun favorieten.

De beste film van het jaar is volledig genegeerd door de Academy Ronald Rovers

Ronald Rovers Beste film - Phantom Thread De beste film van het jaar is volledig genegeerd door de Academy: ‘You Were Never Really Here’. Daar gebeurt iets met beeld en geluid dat je hele lijf van begin tot eind gevangen houdt. Niet dat de selectie voor Beste Film slecht is, maar een film als ‘Darkest Hour’ over Winston Churchill hoort daar niet thuis: een drama over een held, zeker, maar als film een huis-tuin-en- keukendrama. Maar goed, de selectiemechanismen van de Academy geven nou eenmaal de voorkeur aan een held, boven een antiheld als de protagonist van ‘You Were Never Really Here’. Dus om het bij de genomineerden te houden: ‘Phantom Thread’ verdient de Oscar voor Beste Film. Wat Paul Thomas Anderson daar op de vierkante millimeter met spanning doet, met naald en draad als het ware, is indrukwekkend. Toch is het waarschijnlijk dat gekozen wordt voor ‘Lady Bird’ of ‘Get Out’. De tekst gaat verder onder de afbeelding. "Wat Paul Thomas Anderson op de vierkante millimeter met spanning doet, met naald en draad als het ware, is indrukwekkend." © Trouw Beste actrice - Frances McDormand De Oscar mag naar Frances McDormand, ook al heeft die de prijs in 1997 eerder gewonnen voor ‘Fargo’. Als moeder die gerechtigheid zoekt na de moord op haar dochter zet ze een complexe rol neer, waarin ze waanzin gelijk op laat gaan met het raffinement dat ze nodig heeft om de lokale politie tot actie aan te zetten. Of wordt misschien gevreesd voor een mogelijk confronterende Oscarspeech? Bij de Golden Globes werd ze meerdere keren weggebiept, terwijl ze toch maar één keer echt vloekte. De actrice die de Oscar meeneemt is waarschijnlijk Saoirse Ronan. Beste acteur - Timothée Chalamet verdient de Oscar voor Beste Acteur en zal ’m ook mee naar huis nemen. Chalamets frisse, open acteerstijl en ontwapenende kwetsbaarheid in het weergaloze ‘Call Me By Your Name’ verdienen alle aanmoediging die ze kunnen krijgen. Daniel Day-Lewis is ook goed, maar die arme man heeft geen opbergruimte meer in huis, zoveel Oscars heeft hij al. Wee je gebeente, Gary Oldman, dat je verkleed als Churchill met fat suit de zaak overneemt. Belinda van de Graaf Voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film zal het erom spannen tussen het Hongaarse ‘On Body and Soul’ en het Russische ‘Loveless’. Beide zijn bijzonder.

Belinda van de Graaf Beste Film - Call Me By Your Name Lyrische liefdesfilm, verrassend wijs, met heerlijke, speelse rolwisselingen. Een predikaat dat ook van toepassing is op het fiftiesdrama ‘Phantom Thread’ en het sixtiesdrama ‘The Shape of Water’. Drie films die rustig mogen winnen, al heeft The Shape of Water met 13 nominaties de beste kaarten. De film die roet in het eten zou kunnen gooien, is ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ over een woedende moeder die het vertikt te zwijgen over haar verkrachte en vermoorde dochter. Hot issue in Hollywood. De tekst gaat verder onder de afbeelding. "Eigenlijk is Timothée Chalamet de grote ontdekking." © Trouw Beste Actrice - Sally Hawkins Ze straalt als de vrouw zonder woorden die de liefde bedrijft met een fantastisch zeewezen, maar Sally Hawkins gaat waarschijnlijk niet winnen, omdat alle ogen gericht zijn op Frances McDormand als de woedende moeder. Meryl Streep, genomineerd voor ‘The Post’, zit waarschijnlijk op de eerste rij en zal het hardste juichen, ook als ze die vierde Oscar niet wint wat er dik in zit. The Post is niet Steven Spielbergs beste. Beste Acteur - Daniel Day-Lewis Eigenlijk is Timothée Chalamet de grote ontdekking als de tiener die liefde en lust ontdekt in ‘Call Me By Your Name’, maar de komische finesses van Daniel Day-Lewis in Phantom Thread zijn zonder meer verrassend. Achter zijn ernstige gelaat als obsessieve kunstenaar gaat een fantastische komediespeler schuil. Oscarspeeches geven kan hij ook en wat zouden we graag zijn afscheidsspeech horen. Wee je gebeente, Gary Oldman, dat je verkleed als Churchill met fat suit de zaak overneemt. Tip - Faces Places Wat zou het mooi zijn om de 89-jarige Agnès Varda op het Oscarpodium een dansje te zien maken. Het zou de kroon zijn op een levenswerk. De documentaire ‘Faces Places’, hier uitgebracht als ‘Visages, Villages’, is een beauty van een film. Het is wel te hopen dat haar gezondheid het toelaat, want de afgelopen weken was coregisseur JR in zijn eentje op tournee in de VS, met een grote, kartonnen Varda als compagnon. Ze gaat zeker winnen. Viva Varda.