Als gieren wachten tot Donald Trump struikelt

Ik kijk wel naar haar. Ze lijkt zo eenzaam in het kielzog van haar controversiële man. Hij kijkt niet naar haar om. Hij is zelf misschien te zenuwachtig - stiekem wenste hij dat die buitenlandtrip wat korter kon, schreef The New York Times. Nu loopt ze daar, drie passen achter hem. Zit ze daar tussen de Saudi's, al die mannen die wèl een hoofddoek dragen, en die niets tegen haar lijken te zeggen. 'Konden ze Melania niet een vriendin laten meenemen?', tweette iemand in reactie op BBC-beelden waarop zij helemaal alleen achteraan loopt. Dochter Ivanka Trump loopt tenminste nog hand in hand met haar man Jared Kushner.

Het enige wat Melania aan zelfbehoud kan doen, is mooi voor zich uit kijken en zorgen dat de blikken weer afbuigen naar Donald. Hopelijk reist in hun gevolg van zo'n duizend man personeel ook een vertrouweling van haar mee. Ze scoort al één punt met haar kledingkeuze, die de Saudi's respectvol vinden, schrijft Arabnews.com. Lange mouwen en broek, sobere accessoires. Een hoofddoek hoefde niet. Dat zou ook geen onderwerp zijn geweest als Trump zelf niet Michelle Obama had bekritiseerd, toen die in 2015 in dat land haar haar onbedekt liet. De Saudi's zouden beledigd zijn, tweette hij, en: 'We have enuf enemies.'

CNN leek bijna verbaasd dat de eerste dag in

Saudi-Arabië geen rel had opgeleverd

Nou ja, iedereen weet dat zijn uitspraken uiteindelijk vaak in hun tegendeel keren. CNN vond nog een boemerang: een kritische Trump-tweet die stelde dat Obama destijds voor de Saudi's had gebogen. Zaterdag boog Trump zelf zijn hoofd, toen de Saudische koning hem de hoogste civiele eer verleende en hem een gouden ketting omhing. Was dat een bend of een bow, wilde CNN lekker vilein uitpluizen. Ik kan het de door Trump belaagde zender niet kwalijk nemen.

Impeachment CNN klonk bijna verbaasd dat de eerste dag in Saudi-Arabië geen rel had opgeleverd. Absurd, maar logisch. Vele wereldmedia en hun kijkers zitten als gieren te wachten tot Trump struikelt op zijn megalomane buitenlandtrip. In Amerika zelf klinkt het woord impeachment al vanwege het schandaal rond zijn Rusland-connectie. Ondertussen wil hij drie wereldreligies bezoeken, denkt hij duizendjarige conflicten op te lossen, en komt hij even praten over de migrantencrisis en verschuivende machten in Europa. De Kuif denkt het allemaal wel even te regelen. Zelfs ik voel me beledigd door het dedain dat daaruit spreekt. Correspondent Michiel Vos vroeg voor de Belgische actualiteitenrubriek 'Check-point' (VRT) aan Trumps aanhangers wat zij van zijn eerste honderd dagen vinden. Ze beelden hem af als Superman, Rambo of Jezus. En als Trump speecht dat hij 'belofte na belofte houdt', juichen ze bloedfanatiek. Al komt de man aan leiderschap niet eens toe. Toen begreep ik weer waar Donald en Melania op drijven. Geen feiten maar gevoel. Ik vraag me alleen af of zij die steun diep van binnen ook voelt.

