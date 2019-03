Als er één tv-serie de moeite van het terugzien waard is, dan is het ‘De Bibliotheek’ van Frans Bromet

Gelauwerd documentairemaker Bromet trok er op zijn bekende wijze op uit: camera op de schouder, zelf niet in beeld, pratend met gewone mensen. Twintig jaar geleden besloot cameraman Bromet (nu 74) nooit meer iets in scène te zetten en alleen nog echte personen met echte verhalen te filmen. De zwerftocht door de Nederlandse bibliotheken bewijst opnieuw de waarde van dit simpele concept: tientallen mensen en mensjes kwamen voorbij die iets boeiends zeiden en in je hoofd blijven zitten.

Neem die meneer, type Toon Hermans, op zoek naar een spannend boek vanwege zijn vrijwilligerswerk: voorlezen in taalzwakke families. De oud-huisarts volgt al doende een aantal gezinnen, iets wat hij zijn hele leven deed en niet wil missen. Een Rotterdamse mevrouw recenseerde kernachtig een boek van Griet Op de Beeck: “Ik word zo verdrietig van die Griet, het is allemaal ellende.” Ook romantische boeken vond ze niets: “Die gaan van: het is moeilijk, maar ze vinden elkaar. Terwijl het echte leven is: ze vinden elkaar en dán wordt het moeilijk.”

“Wat heb je aan al dat gelees?”, vroeg Bromet in Utrecht aan een jonge vrouw. Die legde uit hoe ze er – als lichte ADHD’er – van kalmeert: “Andere media zijn zo druk met hun beeld en geluid. Boeken hebben alleen letters. Een wereld gaat open, en je wordt er zelf groter van.” Moeilijk uitleggen, vond ze het. Nou, het is uitstekend gelukt.