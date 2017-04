Als de schrijver staakt, zwijgt Ellen DeGeneres

Ze zijn zo Amerikaans als donuts, cowboys en bezineslurpende pick-uptrucks: latenightshows. Dus als de schrijvers van die programma's dreigen hun pennen op te bergen, is het land in rep en roer. Veel Amerikanen komen de avond niet door zonder presentatoren als Conan O'Brien, Jimmy Fallon en Ellen DeGeneres.

Maar waarom zijn de schrijvers van zins te staken? Ze werken toch in een industrie van veel geld en glitters?

De business is inderdaad booming, maar toch leveren shows en series voor auteurs steeds minder geld op. Dat komt omdat die programma's tegenwoordig kortere seizoenen hebben dan voorheen en omdat producenten exclusiviteit eisen van het talent met pen. Een schrijver kan dus maar aan een project per keer werken.

Eisen

De auteurs eisen daarom een eind aan de eis van exclusiviteit, een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Met name hun zorgverzekering, in Amerika vaak geregeld door werkgevers, laat te wensen over.

Via een onlinestemming konden leden van de schrijversvakbond onlangs hun fiat geven aan een werkonderbreking. 96 procent stemde voor. Veel schrijvers hebben helemaal geen werk en zijn wel te porren voor een staking.

Commercials verliezen mogelijk hun waarde als de staking doorgaat

Het aantal leden van de vakbond in Hollywood ligt rond 12.000. En hoewel het stadsdeel van Los Angeles traditiegetrouw een grote hoeveelheid shows en series produceert, zijn op elk willekeurig moment duizenden auteurs werkloos.

Het zou de zesde keer zijn dat de schrijvers staken. Bij de vorige twee werkonderbrekingen, in 1988 en 2007, kwamen de auteurs met werk uiteindelijk tot inkeer. De vorige keer duurde de staking honderd dagen en bedroeg het totale inkomensverlies voor het schrijversgilde 287 miljoen dollar. Dat werd hun uiteindelijk te gortig.