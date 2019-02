Als de karakters in ‘Doubles Vies’ met elkaar het bed in duiken, volgt er steevast een sterke dialoog

Twitter is typisch Frans, claimt uitgever Alain in het begin van ‘Doubles Vies’ tijdens een lunch: heel veel mensen die elkaar tweeregelige slimmigheden sturen, ‘zoals wij al deden onder het Ancien Régime, voordat we de Franse Revolutie begonnen’. Wat mij betreft is Twitter een narcistische bende, reageert Leonard Spiegel, een schrijver die tevergeefs z’n manuscript komt aanbieden en de moderne wereld radicaal afwijst. Jouw radicalisme, verzekert Alain hem, is ook narcisme.

Komisch cliché

Olivier Assayas, een van de beste Frans filmmakers van de laatste decennia, heeft een elegante, bijna luchtige film gemaakt over de technologie die zo’n groot deel van ons dagelijks leven is gaan bepalen, maar weet toch de weidse, tijdloze blik vast te houden die we van de beste films gewend zijn. Ondanks de grote dialoogdichtheid. En zonder een oordeel te vellen over die technologie. Het is een combinatie die zelden geprobeerd is, omdat veel makers het één onverenigbaar achten met het ander.

Leonard geeft af op feel­good-boe­ken maar zou een moord doen voor zulke oplagecijfers

Iedereen duikt met minstens twee verschillende mensen in bed – Assayas gebruikt een komisch cliché van de Franse cinema – maar stelt intussen boeiende vragen. Doet die nieuwe technologie er echt toe, vraagt Alain aan zijn nieuwe Hoofd Digitale Transitie, nadat hij een nacht met haar heeft doorgebracht, of zijn we gewoon de voogden en beschermers van ideeën die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven, digitaal of analoog?

Essentieel zijn toch de gedachten, niet de vorm waarin we die gedachten communiceren. Maar gaat het wel over dezelfde gedachten, vraagt iemand anders, of is Twitter gewoon digitale incontinentie? En zo komen met grote snelheid vragen en ideeën langs: over de algoritmes van zoekmachines, maar ook over de verhouding tussen publiek en privaat en over de vraag naar kleurboeken voor volwassenen.