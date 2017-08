Als de banden tussen politie en criminelen te hecht worden

Wie even genoeg heeft van series waarin moorden gepleegd worden in schattige Engelse dorpjes en worden opgelost door priesters ('Grandchester') of trage inspecteurs ('Midsummer Murders') kan zijn toevlucht nemen tot Johan Falk. Het derde en laatste seizoen is uit, en wie de eerste twee series al hard vond kan zijn borst natmaken bij de derde. Hier geen dromerig gestaar in de ruimte of gemoedelijk gekeuvel over tuinhekjes. In deze serie worden kaken gebroken, hersens ingeslagen en wordt vooral veel gelogen, gemanipuleerd en belazerd.

Johan Falk is lid van een speciaal team, GSI, dat in het Zweedse Gotenburg de strijd aangaat met een plaatselijke bende. Bleef het daar maar bij, want met het wegvallen van de grenzen hebben vooral Oost-Europese misdaadorganisaties Gotenburg ontdekt als handige doorvoerhaven. Gewone opsporingsmethoden werken niet meer. GSI is speciaal daarvoor opgericht en Falk en zijn collega's hebben extra bevoegdheden. Maar ook daar houden ze zich niet aan. Ze gaan verder.

Alles gaat mis Dit seizoen begint met een ineengedoken Falk die wacht op de uitspraak van zijn proces. Hij heeft een Russische maffialeider bewust neergeschoten om een informant te beschermen. Hij wordt vrijgesproken: 'zelfverdediging'. Intussen wordt in Oost-Europa een container met wapens en munitie uit een meertje opgedoken door de maffia. Het zijn wapens waar kogelvrije vesten van de politie geen bescherming aan bieden. Om die wapens draait de serie. Het moet wel om meer dan wapens gaan, zoveel risico wordt er gelopen Fraai wordt in beeld gebracht hoe grote wapenhandelaars over de grenzen heen hun lucratieve handel bedrijven. Ze blijven anoniem en uit beeld. De voetsoldaten mogen uitvinden hoe de wapens van Rusland over de grenzen naar Gotenburg komen en vandaar verder verhandeld worden. Falk wordt naar Letland gelokt, krijgt een klap op zijn hoofd en wordt wakker naast een dode vrouw. Zijn DNA zit onder haar nagels. Dan komt het telefoontje. Het DNA kan verdwijnen als hij de wapens meeneemt naar Zweden. Als lid van een speciale eenheid moet dat lukken. Wat dan volgt, laat zien wat er gebeurt als de banden tussen politie en criminelen te hecht worden. Een soort IRT-affaire in het kwadraat. Want de enige die nog kan voorkomen dat de wapens de Europese markt zullen overspoelen is Seth, de leider van de Gotenburgse bende. Hij moet ze maar stelen en overdragen. Deze simpele oplossing lijkt even te werken maar uiteraard gaat alles mis. De strijd met de Russische maffia verloopt hard, zo hard dat Falk en zijn team zich afvragen waar het nou eigenlijk om draait. Het moet wel om meer dan wapens gaan, zoveel risico wordt er gelopen. En dat is ook zo, want voor criminelen blijkt er uiteindelijk een ding nog veel belangrijker dan geld. Johan Falk. Derde seizoen op dvd, eerdere seizoenen zijn te zien op Netflix.

